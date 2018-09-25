Hakim, 6 haftalık bebeğini öldüren cani babaya acımadı
Almanya’nın Mönchengladbach kentinde ‘hayat düzenini bozuyor’ diye altı haftalık bebeğini öldüren Dominik H.’nin cezası belli oldu.
DOMİNİK H. adındaki cani baba yeni doğan bebeğine haftalarca eziyet etti. Ardından altı haftalık minik bebeği öldürdü. Küçük bebeği öldürmekten yargılanan cani babaya hakim acımadı. Hakim, altı haftalık bebeğin katili 30 yaşındaki babayı hem bebeğe eziyet etmekten hem de öldürmekten suçlu bulup ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
HAKİM ANNEYE DE CEZA VERDİ
Sanık baba, minik bebeğini ‘hayat düzenini bozduğu’ gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etmişti. Mönchengladbach Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada sanık anne de 4.5 yıl hapis cezası aldı. Hakim anneye cinayete engel olmamaktan suçlu buldu.
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