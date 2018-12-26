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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Foto: Twitter
26.12.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Hakem Maloney’den skandal hareket!

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Hakem Maloney’den skandal hareket!

ABD'de düzenlenen liselerarası güreş turnuvasında hakem Alan Maloney'den çok tartışılacak bir hareket geldi. New Jersey'de yaşanan olayda Alan Maloney, genç güreşçi Andrew Johnson'ın saçını salonun ortasında zorla kesti. Genç sporcu, maçı kazanmasına rağmen gözyaşlarını tutamadı.

ABD’de gerçekleştirilen bir güreş turnuvasında hakem olarak görev yapan Alan Maloney, Afrika asıllı genç sporcu Andrew Johnson’ın saçını zorla kesti. Saçları kesilen Andrew Jonhson, maçı kazanmasına rağmen büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Tartışmalara neden olan ve tepki çeken hareket sonrası Alan Maloney sert eleştirilere maruz kaldı. Alan Maloney’in daha önce ırkçı söylemleri nedeniyle bir yıl ceza aldığı öğrenildi.

Liselerarası güreş turnuvasında New Jersey’de yer alan Buena Regional Lisesi adına yarışan Andrew Johnson, saçlarının uzunluğu yarışma kurallarını dahilinde olmasına rağmen hakem Alan Maloney’e takıldı. Andrew Johnson’a “Ya saçını kesersin ya da seni diskalifiye ederim” diyen hakem Alan Maloney’i ikna etmeyi başaramayan genç sporcu, saçının kesilmesine istemese de razı oldu. Bunun üzerine eline makası alan Alan Maloney, Andrew Johnson’ın saçını salonun ortasında kesti.

Saçları kesildikten sonra rakibi ile mücadele eden Andrew Johnson, galip gelerek okulunu zafere taşımasına rağmen, uğradığı baskı nedeniyle galibiyet sevincini yaşayamadı. Hakemin Andrew Johnson’ı galip ilan etmesinin ardından genç sporcu, sanki maçı kaybetmiş gibi üzgün bir tavırla takım arkadaşlarının yanına geldi. Andrew Jonhson’ın bu esnada gözyaşlarını tutamaması uğradığı saldırının genç sporcu üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Hakemin yaptığı bu skandal hareketi Twitter hesabından paylaşan gazeteci Mike Frankel, olayın tüm dünya tarafından öğrenilmesini sağladı. Mike Frankel’ın paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerde hakem Alan Maloney’in skandal bir harekete imza attığı ve ömür boyu men cezası alması gerektiği savunuldu.

BU MALONEY’İN İLK VUKUATI DEĞİL

Genç sporcunun saçlarını zorla kesen hakem Alan Maloney’in daha önce de Afrika kökenli bir hakeme ırkçı söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Courier Post’ta yer alan bir haberde, 2016 yılında Afrika kökenli bir hakemi ırkı nedeniyle aşağılayıcı cümleler söylediği belirtilen Alan Maloney’e olay ile ilgili soru sorulduğunda “Hatırlamıyorum” dediği yer aldı. Ancak Alan Maloney’in olayı hatırlamamasına rağmen ırkçı söylemi nedeniyle bir yıl ceza aldığı belirtildi.

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