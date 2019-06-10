Hakem kararıyla kaybedince çıldırdı: Vettel, Kanada’da olay çıkardı
Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Formula 1 Kanada GP’deki yarışı birinci sırada bitirdiği halde, hakem kararıyla kaybedince olay çıkardı.
KANADA GP’de Formula 1 Şampiyonası’nın 7’inci yarışı olaylı geçti. Ferrari pilotu Sebastian Vettel birinci geldi, ama kazanan isim Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. Vettel, damalı bayrağı ilk sırada gördü, ancak yarışın orta bölümünde pist dışına çıktığı gerekçesiyle 5 saniye cezası aldı ve birinciliği kaybetmiş sayıldı.
TABELAYI DEĞİŞTİRDİ
Hakemlerin tartışmalı kararı üzerine Vettel aracını podyumun önüne çekmeyip Ferrari’nin motorize evine gitti. Podyum kuutlamalarına çıkmak istemeyen Vettel zorla ikna edildi. Ancak Vettel podyuma gelirken, araçların önünde kaçıncı geldiğini gösteren tabelaların yanına giderek, Hamilton’un aracının önünde birinci yazan tabelayı alıp, ikinci yazan tabelayı koydu.
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