'Kartım olsa hakeme sarı gösterirdim'
Bundesliga takımlarından Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan “Cebimde kartım olsaydı hakeme sarı kart gösterdim” dedi.
Hoffenheim ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere biten maçta hakem Martin Petersen 55. dakikada Kaan Ayhan'a sarı kart gösterdi. Bu kart Kaan'ın bu sezon beşinci sarı kartı oldu. Maçta 34 yaşındaki hakem 25 yaşındaki Kaan'a bağırınca futbolcu da kendisine bağıramayacağını söyledi. Bunun üzerine hakem kartına başvurdu. Kaan yarı şaka olarak bağıran hakemlere de sarı kart gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Yıldız futbolcu “Hakem bana bağırdı. Ben de onu uyardım. Eğer cebimde kartım olsaydı ben de ona bağırdığı için sarı kart gösterirdim” dedi.
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