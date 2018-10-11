Hakan Taş’ın dokunulmazlığı kaldırıldı
Yeşiller milletvekili Canan Bayram’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Berlin Savcılığının, Sol Parti Berlin milletvekili Hakan Taş’ın da dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.
BERLİN Savcılığı, şubat ayında aşırı sağcı kadınların yürüyüşüne karşı düzenlenen gösteriye katılan siyasetçileri hedefine aldı. Savcılığın, Yeşiller Federal Meclis milletvekili Canan Bayram ile birlikte Sol Parti Berlin Eyalet Meclis milletvekili Hakan Taş hakkında da soruşturma açabilmek için meclise başvurduğu ortaya çıktı. 17 Şubat’ta ırkçılara karşı düzenlenen gösteriye kendisinin de katıldığını belirten Hakan Taş, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Savcı, katıldığım gösteri nedeniyle hakkımda şimdi soruşturma açmak istiyor. Savcı, soruşturmanın açılabilmesi için meclisin dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etti. Meclis de dokunulmazlığımı kaldırdı. Şimdi savcı hakkımda soruşturma açabilecek.”
AfD üyesi ve sempatizanı kadınlar, 17 Şubat’ta Berlin’de bir gösteri düzenlemişti. Yaklaşık bin 500 kişilik bir grup da ‘Berlin’de ırkçılara geçit yok’ sloganıyla karşıt bir gösteri düzenlemişti. Hakan Taş ve Canan Bayram da bu grubun içindeydi. Şimdi savcılık, hem Hakan Taş hem de Canam Bayram hakkında, ‘gösteri ve yürüyüş hakkını engellemek’ten soruşturma açmak istiyor. Savcılık, ayrıca gösteriye katılanlar arasında kimliğini tespit ettikleri hakkında da soruşturma yürütüyor.
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