MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip
GeriAvrupa Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Göksel Divarcı
13.12.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Roma ilgileniyor. Başkent ekibi milli oyuncuyu takasla kadrosuna katmak isterken Cengiz Ünder'in ismi de gündemde.

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na bir başka İtalyan takımından ilgi var. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre başkent ekibi Roma, milli futbolcunun transferiyle ilgileniyor. Roma'nın Hakan Çalhanoğlu'nu takas yoluyla kadrosuna katmak istediği iddia edilirken Cengiz Ünder'in ismi de gündeme geldi.
İddiaya göre Roma, Hakan Çalhanoğlu için Milan'a Cengiz Ünder, Amadou Diawara ve Diego Perotti üçlüsünden birini teklif edecek. Öte yandan haberde, Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ile Milan Sportif Direktörü Frederic Massara'nın bu transfer üzerinde görüştükleri öne sürüldü. Milan'da üçüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 2017 yazında Leverkusen'den 22 milyon euro karşılığında
transfer edilmişti. Milli futbolcu bu sezon Serie A'da 14 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle