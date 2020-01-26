Hafter’le görüşmeye özel uçakla gitmiş

DIŞİŞLERİ Bakanı Maas, Bingazi’ye Alman ordusuna ait ‘Global 5000’ tipi uçakla gitmek istedi. Maas, askeri uçakla önce Yunanistan’a ardından da Bingazi’ye geçecekti. Ancak Bild gazetesinin haberine göre askeri uçağın ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Bingazi hava sahasında herhangi bir saldırıya uğrama olasılığına karşı bu plandan vazgeçildi. Maas, Hafter’le görüşmeye kiralanan özel uçakla gitmek zorunda kaldı.

Yeşiller Savunma Politikaları Sözcüsü Tobias Lindner, Maas’ın Bingazi’ye gitmesinin doğru olduğunu belirtti, ancak Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında farklı değerlendirmeleri ve pahalı bir özel uçak kiralanmış olmasını eleştirdi.