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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
31.01.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Liderin Frankfurt'taki zor sınavı

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Liderin Frankfurt'taki zor sınavı

Lider Dortmund, ligin zorlu ekiplerinden Frankfurt'ta konuk oluyor. Ozan Kabak Bundesliga'daki ikinci sınavını Freiburg karşısında verecek. Ozan'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Haftanın açılış maçı cuma akşamı saat 20.30'da Hannover ile RB Leipzig arasında oynanacak.

BUNDESLIGA'da 20. hafta maçları yarın, cumartesi ve pazar günü onanacak. Haftanın açılış maçında Hannover RB Leipzig'i konuk ediyor. Hannover'i bu maça yeni teknik direktör Thomas Doll hazırladı. Doll, uzun bir aradan sonra ilk kez Bundesliga heyecanı yaşayacak. Karşılaşma yarın akşam saat 20.30'da başlayacak.

Liderin Frankfurttaki zor sınavı

DORTMUND DEPLASMANDA OYNUYOR
Cumartesi altı karşılaşma oynanacak. Haftanın en çekişmeli karşılaşması Frankfurt'ta oynanacak.

Liderin Frankfurttaki zor sınavı

Gözlerin çevrildiği karşılaşmada Frankfurt, lig lideri Dortmund'u ağırlıyor. Bu sezon formasına hasret kalan Ömer Toprak'ın yine yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Liderin Frankfurttaki zor sınavı

Karşılaşmanın başlama saati 15.30. Ligde ikinci sırada bulunan B. Münih, Leverkusen ile oynayacak. Son haftalarda üst üste galip gelen B. Münih, üç puanlık seriyi sürdürme planları yapıyor. Leverkusen ise geçen hafta Wolfsburg deplasmanından galip gelerek sezonun ikinci yarısına iyi hazırlandığını gösterdi.

Liderin Frankfurttaki zor sınavı

Zorlu maça Bayern Münih ileri uçta Lewandowski, Coman ve Müller'i görevlendirecek. Karşılaşma saat 15.30'da start alacak.

PAZAR GÜNÜ İKİ MAÇ
Cumartesi akşamı ise Schalke ile M'gladbach oynayacak. 18.30'da Gelsenkirchen kentinde oynanacak maçta Schalke, seyirci avantajını kullanıp üç puan alma peşinde.

Liderin Frankfurttaki zor sınavı

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendiren Schalke, bu maçta galip gelip orta sıralara doğru yükselmek istiyor. Pazar günü ligde iki maç var. İlk karşılaşma saat 15.30'da Augsburg ile Mainz arasında Augsburg kentinde oynanacak.

Liderin Frankfurttaki zor sınavı

Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Baden Württemberg Derbi'sinde Stuttgart Freiburg'u ağırlayacak. Stuttgart'ta Ozan Kabak bu hafta kariyerindeki ikinci Bundesliga maçına yine ilk 11'de çıkması bekleniyor. Ozan, Bundesliga'daki ilk maçıı Bayern Münih'e karşı yapmıştı.

Haftanın maç programı şöyle:

YARIN

Hannover - RB Leipzig (20.30)

CUMARTESİ

Frankfurt - Dortmund (15.30)
Hoffenheim - Düsseldorf (15.30)
Leverkusen - B. Münih (15.30)
Hertha Berlin - Wolfsburg (15.30)
Nürnberg - W. Bremen (15.30)
Schalke - M'gladbach (18.30)

PAZAR
Augsburg - Mainz (15.30)
Stuttgart - Freiburg (18.00)

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