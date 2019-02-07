Haftada üç kez koş, kalp krizi riskini yüzde 50 düşür
Kalp ve kan dolaşımına bağlı hastalıkların önlenmesinin tıp ve doktora bağlı olmaktan daha çok, kişinin kendisine bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Dietrich Andresen, “Bu sigarayı bırakanların, içmeyenlerin ve spor yapanların başarısı. Haftada üç kez düzenli koşanların kalp krizi riski, yüzde 50 oranında azalır” dedi.
ALMANYA Pediatri Kardiyoloji Birliği, kan ve damar hastalıkları raporunu yayınladı. Berlin’de düzenlenen basın toplantısında tanıtılan rapora göre, ülkede en çok ölümler hâlâ kalp hasatlıkları sonucunda gerçekleşiyor. 2016’da Almanya’da hastalıklar sonucu 910 bin 202 kişi hayatını kaybederken, ölümlerin yüzde 37.2’sinin kan dolaşımı sistemindeki bozukluk sonucu olduğu belirtildi. Aynı yıl kanserden ölenlerin oranı iste yüzde 25.2. Toplumda genel kanının kalp ve kan dolaşımı hastalığının erkeklerde sık görüldüğü yönünde olduğunu belirten Alman Kardiyoloji Birliği Başkanı Prof. Dr. Hugo Katus, şunları söyledi:
SADECE ERKEKLER DEĞİL
“Bu doğru değil. Kan ve kan dolaşımı hastalıklarına erkekler kadar kadınlarda da rastlanılıyor. Her üç kadından biri kalp rahatsızlığı yaşarken, beş kadından ikisi kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Yılda ortalama 24 bin kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Kalp krizi sonucu ölen kadınların sayısı erkeklerden fazla. Kalp rahatsızlıkları özellikle 35 yaşından sonra baş göstermeye başlıyor. İstatistiklere göre ileri yaşlarda kalp kapakçığı rahatsızlığı ortaya çıkıyor. 1990-2016 yılları arasında yılda ortalama 50 bin hastanın kalbe bağlı rahatsızlıklar sonucu ölümü önlendi. Organ bağışı yetersizliği nedeniyle kimi hastalar hayatını kaybederken, kalp nakli yapılan kişilerin yüzde 60'ı da 10 yıldan daha fazla yaşayabiliyor.”
‘KALP MASAJI ÇOK ÖNEMLİ’
Alman Kalp Vakfı Başkanı Prof. Dr. Dietrich Andresen ise kalp ve kan dolaşımına bağlı hastalıkların önlenmesinin tıp ve doktora bağlı olmaktan daha çok, kişinin kendisine bağlı olduğuna işaret etti: “Kan dolaşımı sisteminden kaynaklanan hastalıklar ülkede geçmiş yıllara göre azaldı. Bu, doktorların ve tıbbın başarısı değil. Sigarayı bırakanların, içmeyenlerin ve spor yapanların başarısı. Bir kişi haftada iki kez koşarsa kalp krizi risk oranını yüzde 30, haftada üç kez düzenli koşarsa yüzde 50 oranında azaltır. Ben yanlış koşan insan görmedim. Almanya’da kalp krizi geçirenlerin yüzde 25’i hayatını kaybediyor. Bu gibi durumlarda kalp masajı çok önemli. Almanya’da yüzde 30 kalp masajı yapılıyor. İlk yardım ekipleri gelene kadar yapılacak kalp masajı hayatı kurtarır. Masaj sayesinde hastaların yüzde 80’i hayatta kalabilir.”
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