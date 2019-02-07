Haftada üç kez koş, kalp krizi riskini yüzde 50 düşür

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHaftada üç kez koş, kalp krizi riskini yüzde 50 düşür
GeriAvrupa Haftada üç kez koş, kalp krizi riskini yüzde 50 düşür
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
07.02.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Haftada üç kez koş, kalp krizi riskini yüzde 50 düşür

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haftada üç kez koş, kalp krizi riskini yüzde 50 düşür

Kalp ve kan dolaşımına bağlı hastalıkların önlenmesinin tıp ve doktora bağlı olmaktan daha çok, kişinin kendisine bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Dietrich Andresen, “Bu sigarayı bırakanların, içmeyenlerin ve spor yapanların başarısı. Haftada üç kez düzenli koşanların kalp krizi riski, yüzde 50 oranında azalır” dedi.

ALMANYA Pediatri Kardiyoloji Birliği, kan ve damar hastalıkları raporunu yayınladı. Berlin’de düzenlenen basın toplantısında tanıtılan rapora göre, ülkede en çok ölümler hâlâ kalp hasatlıkları sonucunda gerçekleşiyor. 2016’da Almanya’da hastalıklar sonucu 910 bin 202 kişi hayatını kaybederken, ölümlerin yüzde 37.2’sinin kan dolaşımı sistemindeki bozukluk sonucu olduğu belirtildi. Aynı yıl kanserden ölenlerin oranı iste yüzde 25.2. Toplumda genel kanının kalp ve kan dolaşımı hastalığının erkeklerde sık görüldüğü yönünde olduğunu belirten Alman Kardiyoloji Birliği Başkanı Prof. Dr. Hugo Katus, şunları söyledi:

SADECE ERKEKLER DEĞİL
“Bu doğru değil. Kan ve kan dolaşımı hastalıklarına erkekler kadar kadınlarda da rastlanılıyor. Her üç kadından biri kalp rahatsızlığı yaşarken, beş kadından ikisi kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Yılda ortalama 24 bin kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Kalp krizi sonucu ölen kadınların sayısı erkeklerden fazla. Kalp rahatsızlıkları özellikle 35 yaşından sonra baş göstermeye başlıyor. İstatistiklere göre ileri yaşlarda kalp kapakçığı rahatsızlığı ortaya çıkıyor. 1990-2016 yılları arasında yılda ortalama 50 bin hastanın kalbe bağlı rahatsızlıklar sonucu ölümü önlendi. Organ bağışı yetersizliği nedeniyle kimi hastalar hayatını kaybederken, kalp nakli yapılan kişilerin yüzde 60'ı da 10 yıldan daha fazla yaşayabiliyor.”

‘KALP MASAJI ÇOK ÖNEMLİ’
Alman Kalp Vakfı Başkanı Prof. Dr. Dietrich Andresen ise kalp ve kan dolaşımına bağlı hastalıkların önlenmesinin tıp ve doktora bağlı olmaktan daha çok, kişinin kendisine bağlı olduğuna işaret etti: “Kan dolaşımı sisteminden kaynaklanan hastalıklar ülkede geçmiş yıllara göre azaldı. Bu, doktorların ve tıbbın başarısı değil. Sigarayı bırakanların, içmeyenlerin ve spor yapanların başarısı. Bir kişi haftada iki kez koşarsa kalp krizi risk oranını yüzde 30, haftada üç kez düzenli koşarsa yüzde 50 oranında azaltır. Ben yanlış koşan insan görmedim. Almanya’da kalp krizi geçirenlerin yüzde 25’i hayatını kaybediyor. Bu gibi durumlarda kalp masajı çok önemli. Almanya’da yüzde 30 kalp masajı yapılıyor. İlk yardım ekipleri gelene kadar yapılacak kalp masajı hayatı kurtarır. Masaj sayesinde hastaların yüzde 80’i hayatta kalabilir.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle