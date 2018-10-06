‘Haberin Var Mı?’ Manuş Baba Köln’de
Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Manuş Baba konseri büyük ilgi gördü. Gloria Köln’de yaklaşık iki saat süren konserde müzikseverler şarkıcının seslendirdiği parçalara eşlik etti.
‘Haberin Var Mı?’, ‘Dönersen Islık Çal’, ‘Eteği Belinde’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, konser sonunda ayakta alkışlandı. Manuş Baba hayranları, konser boyunca cep telefonlarıyla şarkıcının fotoğraf ve videolarını çekmek için birbirleriyle yarıştı.
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