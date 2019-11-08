Güzel futbolcuyu herkes model sanıyor!
Sosyal medyada 78 bini aşkın takipçisi bulunan 24 yaşındaki Laura Merrin güzelliğiyle hayran bırakıyor.
Görenlerin model sandığı Merrin'in, futbolcu olduğunu öğrenen şoke oluyor.
İlk bakışta herkesin model sandığı 24 yaşındaki Laura Merrin, Fylde Ladies Kadın Futbol Takımı forması giyiyor.
Yeni Zelandalı futbolcu Laura Merrin, 78 bin takipçiye sahip olduğu Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Güzel futbolcu Merrin, iş dışında gündelik yaşamından kesitleri de paylaşmayı ihmal etmiyor. Fitness, alışveriş ve ev halleriyle büyük beğeni topluyor.
Merrin'in ayrıca bir fitness blogu var ve zamanının büyük bir kısmını ona harcıyor. Ancak 24 yaşındaki sol bek, futbol kariyerini ilerletmek istiyor.
İşte güzel futbolcunun Instagram'dan yaptığı bazı paylaşımlar...
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