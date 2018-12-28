Güzel adamsın Ronaldo
Ronaldo, İnter-Napoli maçında ırkçı saldırıya uğrayan Koulibaly'ye destek verdi. Portekizli yıldız, "Hayatta ve futbolda her zaman eğitim ve saygı istiyorum. Irkçılığa, ayrımcılığa hayır" dedi.
Ronaldo'dan ırkçı saldırıya uğrayan Koulibaly'ye destek
İtalya Serie A'da oynanan İnter-Napoli maçında, ev sahibi ekip taraftarlarının maç boyunca 'maymun' diye bağırdığı Koulibaly'ye en büyük destek Ronaldo'dan geldi.
Portekizli futbolcu sosyal medyada Instagram'dan bir paylaşım yaparak Senegalli oyuncuya destek çıktı.
Koulibaly'yle mücadele ettiği bir fotoğrafı paylaşan Ronaldo, "Hayatta ve futbolda her zaman eğitim ve saygı istiyorum. Irkçılığa, ayrımcılığa hayır" yazdı.
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