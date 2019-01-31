‘Güvenlik konusunda din ayrımı yapılamaz’

DENK Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu, ülkede son 10 yılda yaklaşık 300 camiye saldırı yapıldığını belirterek, Amsterdam’da camilerin korunmasının bir başlangıç olduğunu fakat diğer kentlerde de camilere yönelik güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı. Cami cemaati ve yöneticilerinin tedirginliğini çok iyi anlayabildiğini belirten Kuzu, şöyle dedi: “Saldırıya uğrayan bazı camilerin camları kırıldı, camiler açık ve net tehdit edilerek giriş kapılarına tehdit mektupları ve domuz kelleleri bırakıldı. Enschede kentinde birkaç yıl önce bir camiye molotof kokteyli atılarak terör saldırısı gerçekleştirildi. Cami yöneticilerine ve cemaate tavsiyem, belediyedeki yetkililerle görüşerek sıkıntılarını ve tedirginliklerini dile getirmeleridir.”

İLK SONUCUNU AMSTERDAMDA ALDIK

“Bu saldırılardan dolayı Hollanda parlamentosunda 2014’ten beri farklı çalışmalar yaparak bazı önergeler sunduk. Bazı siyasi partilerin cami saldırılarına yönelik çalışma yapmak istemediği açık ve net belli. Fakat biz bu konuyu yıllardır istikrarlı bir şekilde dilimizde tüy bitene kadar defalarca gündeme getirdik. Biz bu mücadeleyi verdikçe er ya da geç herkes güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini görüyor. Bunun ilk sonucunu Amsterdam’da aldık. Biz bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Hükümet 2015’te sinagogların güvenliğinin sağlanması için 1.5 milyon Euro bütçe ayırdı. Denk Partisi olarak bunu biz de destekledik fakat tehdit altında olan diğer ibadethanelere de aynı duyarlılığın gösterilmesini savunduk. Devletin ilk işi asayişi, vatandaşın ve ibadethanelerin güvenliğini sağlamaktır. Bu yüzden devletin bu konuda daha sıkı ve sağlam bir çalışma yapması gerekiyor.”

Kuzu, ülkedeki camilere güvenlik önlemi alınması ve azınlıkların ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalmaması gibi konularda daha güçlü olabilmek için Hollanda senatosunu da etkileyecek 20 Mart’taki eyalet seçimlerinin önemli olduğuna işaret etti.

‘TEHDİT ANALİZİ YAPILMALI’

Birlik Partisi lideri Arnoud Van Doorn da Amsterdam’da camilere yönelik güvenlik önlemleri alınmasının güzel bir gelişme fakat geç kalınmış bir karar olduğunu söyledi. Bu uygulamanın ülke genelinde uygulanması gerektiğini ifade eden van Doorn, şunları söyledi: “Camilerde alınacak güvenlik önlemleri için tehdit analizi yapılarak hangi güvenliğin alınacağı belli olsun. Bunun polisin hem görünür şekilde hem görünmez şekilde koruduğu ülkedeki Sinagog, Yahudi okulları ve kuruluşlarına alınan güvenlik önlemlerinin benzeri olması lazım. Güvenlik kameraları, çift cam, acil durum tesisleri gibi güvenlik önlemlerine de başvurulabilir fakat güvenlik konusunda daha çok yol katedilmesi gerekir. Cami yönetimi ile hareket ederek güvenlik önlemi alınması gerekir. Biz de antisemitizmin bir problem olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan antisemitizm azalıyor fakat cami ve İslami kuruluşlara yapılan saldırılar artıyor. Sinagog ve Yahudi ibadethaneleri ile İslami kuruluş ve camilere yapılan tehdit arasında ayrımcılık yapılmaması gerekir. Diğer dinler için de aynısı geçerli. Eğer ciddi ve önemli tehdit söz konusu ise ırk ve din ayrımı yapmadan eyleme geçilmesi gerekir.”

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema geçen hafta belediye meclisine gönderdiği mektupta, başkentte İslamofobik tehdit olasılığının yüksek olması nedeniyle İslami kuruluşlar ve camilerin korunacağını kaydetmişti.