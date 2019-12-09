Güvenlik kameraları yakalattı

SALDIRIYLA ilgili inceleme başlatan polis, önce meydandaki güvenlik kameralarından iki katil zanlısının kimliğini tespit etti, ardından da yakaladı. Zanlılardan biri İtalyan, diğeri de Alman vatandaşı. Alman vatandaşı olan aynı zamanda Türk ve Lübnan pasaportu da taşıyor. İki zanlının bugün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

Polis itfaiye çalışanına saldıran iki zanlının yanı sıra beş kişiyi daha sorguluyor. Sorgulananlar arasında bulunan 19 yaşındaki bir genç avukat nezaretinde polise teslim oldu. Saldırganların, ölen itfaiye erinin 50 yaşındaki eşinin de yüzüne yumrukla vurduğu belirtildi.



Saldırı tüm Almanya’da büyük yankı uyandırırken, Augsburg şehir itfaiye çalışanları arkadaşları için olay yerinde saygı duruşunda bulundu. İş kıyafetleriyle saldırının gerçekleştiği meydana gelen itfaiye çalışanları, olay yerine çiçek bıraktı, mum yaktı. Ardından da birbirlerine sarılarak bir çember oluşturdular.