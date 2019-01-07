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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN - Fotoğraflar: AFP
07.01.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Güvenlik elemanları Berlin havalimanlarını kilitledi

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Güvenlik elemanları Berlin havalimanlarını kilitledi

Saat ücretinin 20 euro olmasını isteyen güvenlik elemanlarının yaklaşık 4 saatlik grevi Berlin’deki Tegel ve Schönefeld Havaalanlarını kilitledi. 80 uçuşun yapılamadığı ve 8 uçuşun iptal edildiği grev boyunca havalimanlarında büyük kalabalıklar oluştu.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası’nın (ver.di) çağrısıyla güvenlik elemanları uyarı grevi yaptı. Berlin’deki Tegel ve Schönefeld Havaalanlarında gerçekleşen grev, sabah saat 05.00’te başladı, 08.45’de sona erdi. Bu süre içinde çalışamayan güvenlik elemanları nedeniyle uçuşlar yapılamadı. Havaalanında yoğunluk ve birikim yaşandı. Tegel Havaalanı’nda 60 uçuş, Schönefeld Havaalanı’nda ise 20 uçuş olmak üzere toplam 80 uçuş yapılamadı. Lufthansa’ya ait sekiz uçuş iptal edilirken, Easyjet, Ryanair ve Aeroflot havayollarına ait çok sayıda uçak kalkış yapamadı.

Güvenlik elemanları Berlin havalimanlarını kilitledi

23 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ İLGİLENDİRİYOR
Uyarı grevi, ver.di’nin toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine yapıldı. Ver.di ile işveren temsilcileri arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri bir süre önce tıkanmıştı. Taraflar ücret artışı konusunda fikir birliğine varamamıştı. 23 bin güvenlik görevlisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sendika temsilcileri 20 euro saat ücreti talep ederken, işveren temsilcileri bu talebi yüksek buluyor. Taraflar 23 Ocak’ta yeniden masaya oturacak.

Güvenlik elemanları Berlin havalimanlarını kilitledi

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