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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN
25.01.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Güvenlik arttı, basmak zorlaştı, sahte euro azaldı!

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Güvenlik arttı, basmak zorlaştı, sahte euro azaldı!

Avrupa ve Almanya’da dolaşıma sürülen sahte para miktarı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı. Sebebi ise artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle sahte para basmanın zorlaşması.

AVRUPA ve Almanya’da dolaşıma sürülen sahte para miktarı ve sahte banknot sayısı ciddi oranda azaldı. 2018 yılında Avrupa genelinde 31 milyon 400 bin euro sahte para yakalanırken, bu miktar 2017’de 36 milyon euroydu. 2018 yılında 563 bin adet banknot yakalanırken bu oran 2017 yılına göre yüzde 19 daha az. Almanya’da ise geçen yıl piyasada toplanan sahte banknot sayısı 58 bindi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 20 düşüş olduğunu gösteriyor.

3 MİLYON 400 BİN EURO KAYBEDİLDİ
Alman Merkez Bankasına göre sahte banknotların azalmasının temel nedeni banknotlarda artırılan güvenlik önemleri. Federal Merkez Bankası Başkanı Johannes Beermann “Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle sahte para basmak zorlaştı. Sahte para nedeniyle Almanya’da geçen yıl 3 milyon 400 bin euro zarar edildi. 2017 yılında bu miktar 4 milyon 100 bin Euro’ydu” dedi.

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