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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Arşiv
12.11.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Gurbetçiyle kardeşinin 20 yıllık arsa kavgası

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Gurbetçiyle kardeşinin 20 yıllık arsa kavgası

Yurt dışında yaşayan bir kişi, Türkiye’de sahip olduğu arsayı vekâlet yoluyla ağabeyine sattı. İddiaya göre parasını da alan gurbetçi, 14 sene sonra “Dolandırıldım” diyerek mahkemeye başvurdu. “Arsanın satışı için, kardeşim olan davalı notere giderek kendisini ben olarak tanıtıp arsamı vekâlet yoluyla eşine devretmiş” diyen davacı, satışta sahte vekaletname kullanıldığını öne sürdü.

VEKÂLET tarihinde yurt dışında olduğunu, tescilin yolsuz olduğunu ileri sürerek tapu kaydının iptali ile adına tesciline, olmazsa taşınmaz bedelinin davalı kardeşi ve yengesinden tahsiline karar verilmesini istedi. Davalı ağabey ise kardeşinin arsa ücretini ikinci kez istemesinin hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Arsayı 1999’da çalışan çocuklarının oturması için çevresine borçlanarak ve banka kredisi kullanarak, iyi niyetle satın aldığını söyledi. Aradan 14 yıl geçtikten sonra dava açılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek davanın reddini savundu. Mahkeme, temlikte kullanılan vekâletnamenin sahte olduğu gerekçesiyle satışın yolsuz olduğuna hükmetti. Davalının istinaf müracaatı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, “İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu” gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti.

‘BELİRLENMEDEN SONUCA GİDİLMİŞ’
Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Mahkeme hükmünün bozulduğu Yargıtay kararında; “Bilindiği üzere; sahte vekâletnâme kullanılmak suretiyle yapılan satışlarda ilk ele (alıcıya) yapılan işlemin, sicilin dayanağını teşkil eden belgenin sahte olması nedeniyle, yolsuz tescil niteliğini taşıyacağı kuşkusuzdur. Ne var ki, mahkemece yapılan araştırma ve incelemenin hüküm kurmaya yeterli olduğunu söyleyebilme olanağı bulunmamaktadır. Şöyle ki, davacı çekişmeli temlikte kullanılan vekâletnamenin sahte olduğu iddiasına dayanmış ancak vekaletnamenin sahte olup olmadığı belirlenmeden sonuca gidilmiştir. Hal böyle olunca, öncelikle davacı ile davalının vekâlet tarihi veya bu tarihe yakın tarihlerdeki resmi kurumlarda (seçmen listesi, noter evrakı, varsa yurt dışı giriş/çıkışlardaki belgeler, Banka ve vergi dairesi evrakları, v.s) bulunan imzalarının araştırılması, davacı ile davalının mukayeseye elverişli imza ve yazı örneklerinin alınması gerekir. 1999 tarih ve 33434 yevmiye nolu vekaletnamenin sahte olup olmadığının Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan ya da diğer kriminal inceleme yapan birimlerden rapor alınarak saptanması, ondan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetinilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi kararının ortadan kaldırılmasına mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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