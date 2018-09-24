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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, DHA
24.09.2018 - 17:32, Son Güncelleme:

Gurbetçiyi ucuz altın vaadiyle dolandırdılar

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Gurbetçiyi ucuz altın vaadiyle dolandırdılar

Almanya’dan tatil için Antalya’ya giden Dursun Tekin (66), düşük fiyata altın almak isterken, 60 bin lira dolandırıldı. Türkiye’ye geldiği gün dolandırıldığını kaydeden Tekin, “Tek amacım, biraz düşük fiyata aldığım altını satıp, kızıma araba almaktı. Elimdeki paradan da oldum” dedi.

OLAY 3 Eylül günü, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Yaşadığı Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen ve simitçide karnını doyuran Dursun Tekin’in yanına biri yaklaştı. Kendisini ’Sedat’ olarak tanıtan ve Tekin ile bir süre sohbet eden kişi, köylü arkadaşının elinde yaklaşık 80 bin liralık altın olduğu yalanını söyleyerek, 60 bin lira nakit paraya altını verebileceğini söyledi. Teklifin kendisine sıcak geldiğini kaydeden Dursun Tekin, kent merkezinde buluştuğu 2 kişiyle alışverişi tamamlamak için Döşemealtı ilçesine bağlı Evdirhan Mahallesi’ne gitti. Buradaki parkta parayı 2 kişiye veren Tekin, kendisi için getirecekleri altınları beklemeye başladı. Uzun süre altınları bekleyen Dursun, gelen olmayınca dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu.

Gurbetçiyi ucuz altın vaadiyle dolandırdılar

Yaşadıklarını anlatan Dursun Tekin, “Tek amacım, biraz düşük fiyata aldığım altını satıp, kızıma araba almaktı. Elimdeki paradan da oldum” diye konuştu.
Yaklaşık 45 yıldır Almanya’da yaşadığını söyleyen Tekin, ”Ülkeme geldiğim gün dolandırıldım” dedi.

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