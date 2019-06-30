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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
30.06.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Gurbetçinin sokağa saçılan paralarını tek tek topladılar

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Gurbetçinin sokağa saçılan paralarını tek tek topladılar

Tatil için Didim’e giden gurbetçinin aracına binerken düşürdüğü paralar, rüzgarın etkisiyle sokağa dağıldı. Olayı fark etmeden yoluna devam eden gurbetçi bir süre sonra paralarını aramak için dönünce, esnaf ve vatandaşların sokaktan tek tek topladığı paralarına kavuştu. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

İNGİLTERE‘den tatil için Aydın’ın Didim ilçesine giden gurbetçi vatandaş, geri dönüş için hazırlıkları için çektiği parayı aracına binerken düşürdü. Düşen paralar rüzgarın etkisiyle savrulurken, olayı gören esnaf ve vatandaşlar yola saçılan paraları topladı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gurbetçinin sokağa saçılan paralarını tek tek topladılar

Esnaflar yaklaşık 1000 poundun üzerindeki parayı topladıktan sonra para sahibini bulmak için çalışma başlattı. Olayı gören güvenlik kameralarını inceleyen esnaflar aracı tespit edip, sahibine ulaşarak parayı teslim etti.

KAMERALARDAN ARACI BULDULAR
Olayı ilk gören Resul Sarı adlı vatandaş insanlık vazifesini yerine getirdiklerini belirterek; “Yolda yürüyordum, birden rüzgar eşliğinde paraların uçuştuğunu fark ettim. Paraları toplamaya başladım. Çevredeki esnaf arkadaşlar da bana yardımcı oldu. Daha sonra kamera kaydı var mı yok mu diye baktık. Aracın plakasına tespit edip sahibine ulaştık. Paraları eksiksiz olarak teslim ettik” dedi.
Sokak esnaflarından Fırat Durmaz ise “Kamera kayıtlarına baktık, araç sahibini bulduk. Sahibi geldi ve onlar da parayı arıyordu. Paraları teslim ettik. Kendisi bize teşekkür etti” dedi.

Gurbetçinin sokağa saçılan paralarını tek tek topladılar

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