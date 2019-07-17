Gurbetçinin otomobili takla attı: 5 yaralı
Belçika’dan Mersin’in Tarsus ilçesine özel araçla giden gurbetçi ailenin geçirdiği feci kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
KAZA, TEM otoyolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belçika’dan Mersin’in Tarsus ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 1 VUK 858 plakalı otomobil, yağış nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Tarsus’ta bulunan hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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