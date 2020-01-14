Gurbetçinin Kulu’daki evine hırsız girdi

GURBETÇİ adamın evini kontrol etmeye giden yakınları, pencere demirinin söküldüğünü ve camın kırıldığını görünce hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencere demiri, cam kırıkları ve evin içerisinde parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Hırsızların evden neleri çaldığını gurbetçi ev sahipleri geldiğinde belirlenebileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.