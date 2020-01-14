MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGurbetçinin Kulu’daki evine hırsız girdi
GeriAvrupa Gurbetçinin Kulu’daki evine hırsız girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Gurbetçinin Kulu’daki evine hırsız girdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gurbetçinin Kulu’daki evine hırsız girdi

Hollanda’da yaşayan Hikmet D.’nin, Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan evine hırsız girdi.

GURBETÇİ adamın evini kontrol etmeye giden yakınları, pencere demirinin söküldüğünü ve camın kırıldığını görünce hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencere demiri, cam kırıkları ve evin içerisinde parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Hırsızların evden neleri çaldığını gurbetçi ev sahipleri geldiğinde belirlenebileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gurbetçinin Kulu’daki evine hırsız girdi

Gurbetçinin Kulu’daki evine hırsız girdi

Gurbetçinin Kulu’daki evine hırsız girdi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle