Gurbetçinin evini kurşun yağmuruna tutmuşlar
Almanya’da yaşayan ve tatil için Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki evine giden 50 yaşındaki Sevim Keleş, evinin camlarına silahla 15 kurşun sıkıldığını görünce hemen polisi aradı. Keleş, dairesinde hak iddia eden akrabalarının evini kurşunladığını iddia etti.
OLAY, Darıca’ya bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi’nde meydana geldi. Almanya’da yaşayan gurbetçi Sevim Keleş, tatil için Darıca’daya gitmeden önce her zaman evini temizleyen kadını arayarak temizlik yapmasını istedi.Evine giden kadın camdaki kurşun izlerini görünce hemen Sevim Keleş’i arayıp bilgi verdi. Cuma günü Darıca’ya varan Keleş ise camlarda 15 kurşun izini görünce polisi aradı. Eve gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Evini kurşunlayanlardan şikâyetçi olduğunu belirten Sevim Keleş, “Bu evimin üzerinde hak iddia eden husumetli akrabalarım dışında kimseyle alıp veremediğim olmadığı gibi düşmanım da yok. Polise isimlerini verdiğim akrabalarımdan şikâyetçiyim” dedi.
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