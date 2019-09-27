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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Erol POLAT / DHA
27.09.2019 - 18:53, Son Güncelleme:

Gurbetçinin evini kurşun yağmuruna tutmuşlar

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Gurbetçinin evini kurşun yağmuruna tutmuşlar

Almanya’da yaşayan ve tatil için Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki evine giden 50 yaşındaki Sevim Keleş, evinin camlarına silahla 15 kurşun sıkıldığını görünce hemen polisi aradı. Keleş, dairesinde hak iddia eden akrabalarının evini kurşunladığını iddia etti.

OLAY, Darıca’ya bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi’nde meydana geldi. Almanya’da yaşayan gurbetçi Sevim Keleş, tatil için Darıca’daya gitmeden önce her zaman evini temizleyen kadını arayarak temizlik yapmasını istedi.

Gurbetçinin evini kurşun yağmuruna tutmuşlar
Evine giden kadın camdaki kurşun izlerini görünce hemen Sevim Keleş’i arayıp bilgi verdi. Cuma günü Darıca’ya varan Keleş ise camlarda 15 kurşun izini görünce polisi aradı. Eve gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Gurbetçinin evini kurşun yağmuruna tutmuşlar

Evini kurşunlayanlardan şikâyetçi olduğunu belirten Sevim Keleş, “Bu evimin üzerinde hak iddia eden husumetli akrabalarım dışında kimseyle alıp veremediğim olmadığı gibi düşmanım da yok. Polise isimlerini verdiğim akrabalarımdan şikâyetçiyim” dedi.

 

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