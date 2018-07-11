Gurbetçinin cipinden 100 bin lirayı çalıp kaçtılar
Konya’da kimliği henüz belirlenemeyen 2 hırsız, ev almak için bir inşaat firmasına giden gurbetçi Abdülkadir Başaran’ın (45) cipinin arka camını kırarak 100 bin lirayı çaldı.
OLAY, Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’nde meydana geldi. İsviçre’de yaşayan gurbetçi Abdulkadir Başaran, bankadan çektiği 100 bin TL’yi BS-16465 İsviçre plakalı cipinin bagajına koyarak ev almak için bir inşaat firmasına gitti. Aracını firmanın önüne park eden Başaran, bir süre sonra dışarı çıktığında cipin arka camının kırıldığını ve içinde parasının bulunduğu çantanın da çalındığını fark etti. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, sahte plakalı bir otomobille cipin yanına yanaşan ve başlarında kapüşon bulunan 2 hırsızın camı kırdıktan sonra parayı alıp kaçtığını tespit etti.
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