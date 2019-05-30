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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Mustafa Tığlı-DUSSELDORF (İHA)
30.05.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Gurbetçinin bitmeyen Galatasaray aşkı

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Gurbetçinin bitmeyen Galatasaray aşkı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Dinslaken kentinde yaşayan Hasan Doğan, 1996 yılından beri biriktirdiği ve otuzunu da Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı, toplamda 50 formadan oluşan Galatasaray forma koleksiyonu yaptı.

Almanya’da yaşayan Hasan Doğan, 1996’dan bu yana biriktirdiği Galatasaray formaları ile koleksiyon yaptı. Evini adeta mini bir futbol müzesine çeviren Doğan’ın koleksiyonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe’den de üçer tane forma bulunuyor. Çoğunluğunu Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe’nin formalarından oluştuğu koleksiyonun sahibi Doğan, Galatasaray’a aşık olduğunu ifade etti. Doğan, “Bu bir hastalıktır, Galatasaray aşkım asla bitmeyecek” şeklinde konuşarak, ölesiye kadar formaların orada kalacağını belirtti.

Gurbetçinin bitmeyen Galatasaray aşkı

Doğan, forma toplama hastalığının eniştesi Ergün Penbe’den kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:
“Ergün Penbe, Galatasaray’da 10 sene futbol oynadı. 1996’da ilk formayı gönderdi, ve o günden bugüne gönderdiklerini biriktiriyorum. O dönem küçük bir çocuktum, formalar çok büyük geliyordu. İyi ki formaları hep saklamışım. Gönderdiği formaların hepsini maçlarda giymiş. Bazıları ter ve çamurlu geliyordu. Onları anneme yıkatıp, tekrar dolaba koyuyordum. Galatasaray’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi’nin 2 bin yılında giydiği formayı ise çok kişi satın almak istiyor. Hiçbir formayı satmayacağım. Kızım fanatik Galatasaraylı, büyüyünce hepsini ona bırakacağım.”
Gurbetçinin bitmeyen Galatasaray aşkı

Gurbetçinin bitmeyen Galatasaray aşkı

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