Gurbetçinin bahçesinde bulundu! Bizans dönemine mi ait?
Bartın’da elektrik dağıtım şirketi tarafından hat bakımı için yapılan kazı çalışması sırasında, 1 metre uzunluğunda mermer sütun bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, sütunun, Bizans döneminde kilisede kullanıldığını düşündüklerini söyledi.
ELEKTRİK dağıtım şirketi ekipleri, Almanya’da yaşayan Celal Göçmen’e ait Mekeçler köyündeki bahçede hat bakım çalışması için kazı yaptı. Yarım metre derinlikte mermer işlemeli sütun bulununca, çalışma durduruldu. 1 metre uzunluğunda ve üzerinde motifli işleme olan, ortası delik sütun için köy muhtarı İkram Şahan’a haber verildi. Muhtar Şahan, sütunu korumaya aldı.
Bölgede incelemelerde bulunan Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, mermer sütunun Bizans döneminde kilisede templon payesi olarak kullanıldığını düşündüklerini, kesin sonucun teknik inceleme sonucu ortaya çıkacağını belirtti.
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