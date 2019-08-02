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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
02.08.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Gurbetçilerin ‘dönüş’ hüznü başladı

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Gurbetçilerin ‘dönüş’ hüznü başladı

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu. Almanya’ya dönen gurbetçi kimi aile dönüş hüznü ve burukluğu yaşarken, kiminde de bütün parasını memleketinde harcamanın mutluluğu vardı.

KAPIKULE’nin girişinde yaşanan yoğunluğu önlemek için Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli önlemler aldı. Polis ekipleri, sınır kapısı önünde oluşan yoğunluğun kısa sürede azalması ve araçların düzenli şekilde işlemlerini yapabilmesi için yönlendirme yaptı.

Gurbetçilerin ‘dönüş’ hüznü başladı

İÇİMİZ BURUK
Almanya’ya dönen Tunay Zağalı, tatilin çabuk geçtiğini söyledi. Yıllık iznini her yıl Türkiye’de geçirdiğini belirten Zağalı, “Dönüş yapıyoruz, içimiz buruk ama ne yapalım gurbetlik olunca böyle oluyor. Yozgat’tan çıktık Kapıkule’ye vardık. Geri dönüş için büyük bir konvoy var göründüğü gibi. Geri dönüş başladı. İçimizdeki en büyük sızı da Kurban Bayramı’nı Türkiye’de geçirememek. Çocuklarımız Almanya’da, iznimiz bitti mecburen dönüş yapıyoruz” diye konuştu.

Gurbetçilerin ‘dönüş’ hüznü başladı

‘MEMLEKETİMİZ KALKINSIN DİYE’
Almanya’ya dönen Kasım Cevleyen de tatilde bol bol para harcadığını dile getirerek, “Memleket kalkınsın diye elimizden gelen her şeyi yaptık. Türkiye varsa biz varız. Kuşadası, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Sakarya’yı gezdik. Her gezdiğimiz yerde de alışveriş yaptık, memleketimiz kalkınsın diye. Tatil bizim ihtiyacımız ama biz memleketimizi düşünerek geliyoruz. İspanya’ya da tatile gidebilirdim ama vatanımıza geldik.” ifadelerini kullandı.

Gurbetçilerin ‘dönüş’ hüznü başladı

GURBETÇİ SAYISI ARTTI
Öte yandan, yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler de sınır kapılarından giriş yapmaya devam ediyor. Geçen yıl temmuz ayında Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 944 bin 940 gurbetçi Türkiye’ye giriş yaparken, bu yıl temmuz ayında 1 milyon 10 bin 204 gurbetçi giriş yaptı.

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