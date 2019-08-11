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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
11.08.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Gurbetçileri vali karşıladı

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Gurbetçileri vali karşıladı

Yıllık izinlerini geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçişleri sürüyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerle bayramlaştı ve onların taleplerini dinledi.

YURTDIŞINDA yaşayan Türklerin baba ocağına ziyaretleri sürüyor. Bazı gurbetçiler dönüşe geçerken bazılarının ise gelişleri devam ediyor. Temmuz ayından bu yana 1 milyonun üzerinde gurbetçi Edirne’deki sınır kapılarını kullanarak memleketlerine gitti. İzinleri bitenlerin peyderpey dönüşlerinin sürdüğü Kapıkule Sınır Kapısı’nda gelecek hafta sonunda yoğun bir dönüş trafiği bekleniyor.
Edirne Valisi Ekrem Canalp de, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerin ve gümrük personelinin Kurban Bayramı’nı kutladı.
Vali Canalp ve beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak sınır kapısı girişindeki kontrol noktasında bekleyen polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.

Gurbetçileri vali karşıladı

BULGARİSTAN’DA ÇOK BEKLİYORUZ
Canalp, bu yıl ilk kez uygulanacak ‘dönüş araç parkı’ düzenlemesini inceledi. Vali Canalp, daha sonra sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapan gurbetçilerle bir araya geldi. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir süre sohbet eden Canalp, onların istek ve taleplerini dinledikten sonra bayramını kutladı. Yurtdışından gelen vatandaşlar, Bulgaristan sınırında 2-3 saat beklediklerini belirterek çözüm bulunmasını istedi.

Gurbetçileri vali karşıladı

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