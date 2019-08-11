Gurbetçileri vali karşıladı
Yıllık izinlerini geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçişleri sürüyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerle bayramlaştı ve onların taleplerini dinledi.
YURTDIŞINDA yaşayan Türklerin baba ocağına ziyaretleri sürüyor. Bazı gurbetçiler dönüşe geçerken bazılarının ise gelişleri devam ediyor. Temmuz ayından bu yana 1 milyonun üzerinde gurbetçi Edirne’deki sınır kapılarını kullanarak memleketlerine gitti. İzinleri bitenlerin peyderpey dönüşlerinin sürdüğü Kapıkule Sınır Kapısı’nda gelecek hafta sonunda yoğun bir dönüş trafiği bekleniyor.
Edirne Valisi Ekrem Canalp de, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerin ve gümrük personelinin Kurban Bayramı’nı kutladı.
Vali Canalp ve beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak sınır kapısı girişindeki kontrol noktasında bekleyen polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.
BULGARİSTAN’DA ÇOK BEKLİYORUZ
Canalp, bu yıl ilk kez uygulanacak ‘dönüş araç parkı’ düzenlemesini inceledi. Vali Canalp, daha sonra sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapan gurbetçilerle bir araya geldi. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir süre sohbet eden Canalp, onların istek ve taleplerini dinledikten sonra bayramını kutladı. Yurtdışından gelen vatandaşlar, Bulgaristan sınırında 2-3 saat beklediklerini belirterek çözüm bulunmasını istedi.
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