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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gül KABA - Hüseyin ÇAKMAK, DHA
08.08.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Gurbetçileri uyardı: ‘Evsiz kalabilirsiniz!’

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Gurbetçileri uyardı: ‘Evsiz kalabilirsiniz!’

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, Türkiye’de varlıkları olan gurbetçileri, emekliliğine 1 yıl kala hizmet birleştirmesi yapması gerekenleri, Kurban Bayramı kapsamında ikramiye alacak emekliyi, yurt dışına tatile gidecek vatandaşları ve 18 yaşında çocuğu olan aileler için yapılması gerekenleri sıraladı.

TÜRKİYE’nin 146 ülke ile otomatik bilgi paylaşımı anlaşması imzaladığını söyleyen Nacar, “Bu kapsamda, Hollanda hükümeti, Türkiye’de mal varlığı olup bildirmeyerek yardım alan gurbetçi Türklerin mal varlıklarına haciz koyabiliyor. Bu uygulamada Hollanda kobaydır ve sistem tutmuştur” dedi. Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerden de yardım alan Türklerin bu durumdan etkilenebileceğini belirten Nacar, şunları söyledi:
“Anlaşma olmasaydı diğer ülkelerden örneğin FETÖ’cülerin mal varlıklarına ilişkin Türkiye de bilgi alamayacaktı. Avrupa’da yaşayan gurbetçiler zor durumda kalınca ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)’ getirildi. İşte bu kanunda varlık gizleme var, gurbetçiler varlıklarını gizlesin. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) çalışmalarımız sonucunda bir form hazırlandı. Gurbetçilerimiz bize müracaat ettiğinde 28 gün içerisinde hem tapudaki mal varlıkları hem de SGK’dan almış oldukları emekli maaşları gizlenebiliyor. Bu bilgiler, gizleyen kişiden başka kimseye verilmiyor. O yüzden Avrupalı Türkler varlıklarını Türkiye’de gizlesinler. Hollanda’da yaşıyorsunuz, bir gün çıkıp Türkiye’ye tatile gittiniz. Baktınız eviniz artık sizin değil. Hollanda hükümeti eve tedbir koydurmuş ve sattırmış. Böylelikle evsiz kalabilirsiniz.”

Gurbetçileri uyardı: ‘Evsiz kalabilirsiniz’

ÖDEYECEĞİNİZ TARİHİ BİLDİRİN
Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’den emekli olmak için yeni çıkan yasadan yararlanarak yurt dışı borçlanma formu doldurduğunu ifade eden Nacar, şöyle devam etti: “Onlara borçlanma tahakkukları gelecek, ödeme yapmadan önce ödeyecekleri tarihleri mutlaka belirtsinler. Eğer tarihleri belirtmezlerse, kafalarına göre para yatırılarsa, o zaman aylıkları bin, bin 500 liraya düşer. Yüksek aylık almak istiyorlarsa ilgili kuruma gidip ödeyecekleri tarihlerin dilekçesini gönderip 2 gün sonra ödemeleri yapsınlar. Ayrıca 18 yaşını doldurup Avrupa’da yaşayan gençler var. Her zaman söylüyorum, erken sigortalı olun. 18 yaşına giren çocuklarınızı sigortalı yaparsanız, emeklilikleri de erken olur. 18 yaşında şimdiden sigortalı olan gençler 62-63 yaşında emekli olabilir.”

1 YIL KALA BİRLEŞTİRİN
“Farklı illerde 25 yıl boyunca çalışan sigortalı, aldığı farklı numaralar kaybolmasın diye hizmet birleştirmesi dilekçesi verebilir. Birçok vatandaş bunu bilmiyor. Böylece kişilerin prim kazançları artacak ve yüksek emekli maaşı alacak. Emekliliklerine 1 yıl kala hizmet birleştirmesi yapmalarını tavsiye ediyorum. 3-4 yıl önceden yapmalarına gerek yok çünkü arada yine çalışma söz konusu olacak. Son 1 yıl kala hizmet birleştirmesi yaparlarsa, hem dosyaları toplanmış olacak hem de emeklilik aşamasına geldiklerinde 1-2 ayda emekli maaşı bağlanmış olur.”

 

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