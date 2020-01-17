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Avrupa
Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR, DHA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Gurbetçilerin kâbusu olmuşlardı... O çete çökertildi

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Gurbetçilerin kâbusu olmuşlardı... O çete çökertildi

Kayseri’de, özellikle kenti ziyaret eden gurbetçilere ve yeni ehliyet sahiplerine araç kiralayıp, bozdukları gerekçesiyle de zorla senet imzalattıran çete çökertildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arızalı araçları kiralayan ya da yakıt ve yağını boşaltarak arızalı gibi göstererek, kiralayan kişilerden yüksek miktarda para isteyen çetenin peşine düştü. Araç kiralayan kişilere silah tehdidiyle boş senet de imzalatan çetenin mağdur ettiği 50 kişinin ifadesine başvurdu. Yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen adreslere 4 gün önce operasyon düzenledi.

Gurbetçilerin kâbusu olmuşlardı... O çete çökertildi
BİR POLİS YARALANDI
Operasyonda, aralarında galerici, çekici sürücüsü ve oto tamircisi bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, şüphelilerden M.D.’nin açtığı ateş ile Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru B.K. sağ dizinin alt kısmına isabet eden kurşunla yaralandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda sözleşme ve senet ile 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Özellikle kenti ziyaret eden gurbetçi ve yeni ehliyet sahiplerini mağdur ettikleri belirlenen şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Gurbetçilerin kâbusu olmuşlardı... O çete çökertildi

 

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