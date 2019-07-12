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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
12.07.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Gurbetçilere Kapıkule’de sürpriz

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Gurbetçilere Kapıkule’de sürpriz

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan ve Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan gurbetçileri Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay karşıladı. Gurbetçilerle bir süre sohbet eden Turagay, istek ve talepleri dinledi.

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından izinlerini geçirmek üzere Türkiye’ye gitmek için yola çıkan ve yaklaşık iki gün süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra memleketin yolunu tutuyor.
Kapıkule’de mola veren vatandaşlar, işlemlerinin yapıldığı sırada arabada ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiriyor. Kapıkule Sınır Kapısı’na bir dizi inceleme için gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da ülkeye giriş yapan gurbetçileri karşıladı. Bir süre sohbet eden Turagay, gurbetçilerin istek ve taleplerini dinledi.

Gurbetçilere Kapıkule’de sürpriz

GİRİŞ SAYISININ HAFTAYA ARTMASI BEKLENİYOR
Almanya’da Kapıkule’ye ulaşan Nedime Kışlak, Türkiye’de olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek “Her yıl yeni bir sevinç, ayrı bir hasretle yola çıkıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizde ziyaretlerde bulunup tatil yapacağız” dedi. Hollanda’dan Aslan Göğdemir ise Türkiye’de bulunmanın anlatılmaz bir duygu olduğunu vurgulayarak “Gezeceğiz, aile ziyareti yapacağız. Türkiye’nin son yıllardaki ilerlemesi bizi çok sevindiriyor. Ülkemizin önü açık” diye konuştu. Türkiye’ye gurbetçi girişlerinin gelecek hafta daha da artması bekleniyor.

Gurbetçilere Kapıkule’de sürpriz

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