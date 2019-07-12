Gurbetçilere Kapıkule’de sürpriz
Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan ve Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan gurbetçileri Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay karşıladı. Gurbetçilerle bir süre sohbet eden Turagay, istek ve talepleri dinledi.
Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından izinlerini geçirmek üzere Türkiye’ye gitmek için yola çıkan ve yaklaşık iki gün süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra memleketin yolunu tutuyor.
Kapıkule’de mola veren vatandaşlar, işlemlerinin yapıldığı sırada arabada ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiriyor. Kapıkule Sınır Kapısı’na bir dizi inceleme için gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da ülkeye giriş yapan gurbetçileri karşıladı. Bir süre sohbet eden Turagay, gurbetçilerin istek ve taleplerini dinledi.
GİRİŞ SAYISININ HAFTAYA ARTMASI BEKLENİYOR
Almanya’da Kapıkule’ye ulaşan Nedime Kışlak, Türkiye’de olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek “Her yıl yeni bir sevinç, ayrı bir hasretle yola çıkıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizde ziyaretlerde bulunup tatil yapacağız” dedi. Hollanda’dan Aslan Göğdemir ise Türkiye’de bulunmanın anlatılmaz bir duygu olduğunu vurgulayarak “Gezeceğiz, aile ziyareti yapacağız. Türkiye’nin son yıllardaki ilerlemesi bizi çok sevindiriyor. Ülkemizin önü açık” diye konuştu. Türkiye’ye gurbetçi girişlerinin gelecek hafta daha da artması bekleniyor.
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