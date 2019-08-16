Gurbetçiler ‘yeni Kapıkule’yi sevdi: Devletimiz bizi mutlu etti!
Yaz tatillerini Türkiye’de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı’nda bu yıl başlatılan otopark uygulamasını sevdi. Almanya ve Belçika’ya dönen gutbeçiler Türkiye devletinin bu uygulama ile gurbetçileri mutlu ettiğini söyledi.
GEÇEN yıllarda uzun kuyrukların oluşmasıyla ünlü Kapıkule Sınır Kapısı’nda bu yıl başlatılan otopark uygulaması, gurbetçileri memnun etti. Yıllardır kuyruklarda çile çeken gurbetçiler, 45 dönüm alan üzerine kurulan bin 750 araç kapasiteli otoparka girişte sıra numarası alıyor.
Gurbetçiler işlemlerinin başlayacağı süre boyunca parkta dinlenip, ücretsiz internet bağlantısından yararlanıyor. Ayrıca parkta, sosyal donatı alanlarına geçen vatandaşlar yiyecek, içecek gibi açık büfe hizmetlerden de faydalanabiliyor. Otoparkta ayrıca gurbetçilerin çocukları da unutulmazken, kendileri için kurulan oyun parkında vakit geçirebiliyorlar.
'GÜZEL BİR HİZMET’
Sivas’tan Almanya’ya yola çıkan Sadık Gülmen, otopark hizmetinden mutlu olduklarını ifade ederek, “Gerçekten iyi düşünülmüş bir hizmet. Umarız daha geliştirilir ve devamı gelir. Türkiye’den ayrılırken devletimizin bizi unutmayarak bu hizmeti vermesi bizi çok mutlu etti” dedi. Belçika’ya dönen gurbetçilerden Fevzi Çimen ise geri dönüş yolunda hizmete geçen yeni sistemi beğendiklerini ifade etti. Çimen, “Memleketten ayrılıyor olmanın hüznünü yaşıyoruz ama bir yandan da burada devletin bizleri unutmayarak bu hizmeti yapması mutluluk verici. Umarız daha geliştirilir ve yaygınlaşır” diye konuştu.
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