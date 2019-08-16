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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
16.08.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Gurbetçiler ‘yeni Kapıkule’yi sevdi: Devletimiz bizi mutlu etti!

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Gurbetçiler ‘yeni Kapıkule’yi sevdi: Devletimiz bizi mutlu etti!

Yaz tatillerini Türkiye’de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı’nda bu yıl başlatılan otopark uygulamasını sevdi. Almanya ve Belçika’ya dönen gutbeçiler Türkiye devletinin bu uygulama ile gurbetçileri mutlu ettiğini söyledi.

GEÇEN yıllarda uzun kuyrukların oluşmasıyla ünlü Kapıkule Sınır Kapısı’nda bu yıl başlatılan otopark uygulaması, gurbetçileri memnun etti. Yıllardır kuyruklarda çile çeken gurbetçiler, 45 dönüm alan üzerine kurulan bin 750 araç kapasiteli otoparka girişte sıra numarası alıyor.

Gurbetçiler ‘yeni Kapıkule’yi sevdi: Devletimiz bizi mutlu etti

Gurbetçiler işlemlerinin başlayacağı süre boyunca parkta dinlenip, ücretsiz internet bağlantısından yararlanıyor. Ayrıca parkta, sosyal donatı alanlarına geçen vatandaşlar yiyecek, içecek gibi açık büfe hizmetlerden de faydalanabiliyor. Otoparkta ayrıca gurbetçilerin çocukları da unutulmazken, kendileri için kurulan oyun parkında vakit geçirebiliyorlar.

Gurbetçiler ‘yeni Kapıkule’yi sevdi: Devletimiz bizi mutlu etti

'GÜZEL BİR HİZMET’
Sivas’tan Almanya’ya yola çıkan Sadık Gülmen, otopark hizmetinden mutlu olduklarını ifade ederek, “Gerçekten iyi düşünülmüş bir hizmet. Umarız daha geliştirilir ve devamı gelir. Türkiye’den ayrılırken devletimizin bizi unutmayarak bu hizmeti vermesi bizi çok mutlu etti” dedi. Belçika’ya dönen gurbetçilerden Fevzi Çimen ise geri dönüş yolunda hizmete geçen yeni sistemi beğendiklerini ifade etti. Çimen, “Memleketten ayrılıyor olmanın hüznünü yaşıyoruz ama bir yandan da burada devletin bizleri unutmayarak bu hizmeti yapması mutluluk verici. Umarız daha geliştirilir ve yaygınlaşır” diye konuştu.

Gurbetçiler ‘yeni Kapıkule’yi sevdi: Devletimiz bizi mutlu etti

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