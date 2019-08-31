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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Bülent TATOĞULLARI, DHA
31.08.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

Gurbetçiler ifade vermeye böyle gitti

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Gurbetçiler ifade vermeye böyle gitti

Almanya’da tatil için Türkiye’ye giden iki gurbetçi arkadaş, çantaları çalınınca şort ve plaj havlusuyla ortada kaldı.

ALMANYA’da yaşayan Okan Erdoğan ve arkadaşı Kadir Özkan, tatil için gittikleri Antalya’da Konyaaltı sahilinde denize girdi. İkili, pasaport, 400 dolar ve iki cep telefonu ile giysilerinin bulunduğu çantayı sahile bıraktı. Bir süre yüzen Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, kıyıya çıktığında çantalarının yerinde olmadığını fark etti.
Şort ve plaj havlusuyla ortada kalan iki arkadaş, çevredekilerin yardımıyla polis çağırıp durumu anlattı. Polis, ikilinin telefonlarındaki ‘telefonumu bul’ uygulamasıyla şüphelilerin yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmada, telefonların Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nden sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine adrese resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, cadde ve sokaklardaki yayaları durdurarak telefonlarını kontrol etti. Park halindeki araçları kontrol eden ekipler, binaların bahçelerindeki çiçek saksılarının altına kadar baktı. Yapılan çalışmalara rağmen telefonlar bulunamadı. Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, üzerindeki şort ve havluyla ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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