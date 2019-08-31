Gurbetçiler ifade vermeye böyle gitti
Almanya’da tatil için Türkiye’ye giden iki gurbetçi arkadaş, çantaları çalınınca şort ve plaj havlusuyla ortada kaldı.
ALMANYA’da yaşayan Okan Erdoğan ve arkadaşı Kadir Özkan, tatil için gittikleri Antalya’da Konyaaltı sahilinde denize girdi. İkili, pasaport, 400 dolar ve iki cep telefonu ile giysilerinin bulunduğu çantayı sahile bıraktı. Bir süre yüzen Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, kıyıya çıktığında çantalarının yerinde olmadığını fark etti.
Şort ve plaj havlusuyla ortada kalan iki arkadaş, çevredekilerin yardımıyla polis çağırıp durumu anlattı. Polis, ikilinin telefonlarındaki ‘telefonumu bul’ uygulamasıyla şüphelilerin yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmada, telefonların Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nden sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine adrese resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, cadde ve sokaklardaki yayaları durdurarak telefonlarını kontrol etti. Park halindeki araçları kontrol eden ekipler, binaların bahçelerindeki çiçek saksılarının altına kadar baktı. Yapılan çalışmalara rağmen telefonlar bulunamadı. Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, üzerindeki şort ve havluyla ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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