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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
06.08.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Gurbetçiler gitti, nüfusu üç katına çıktı

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Gurbetçiler gitti, nüfusu üç katına çıktı

Yaz mevsimi olması ve Kurban bayramının yaklaşmasıyla gurbetçiler Kayseri’nin Develi ilçesine akın etti. 65 bin olan ilçe nüfusu neredeyse üç katına çıktı. Yollar ve otoparklar araçlarla doldu.

GURBETÇİLERİN Develi’ye akın etmesi ve trafiğin yoğunlaşmasından dolayı kazaların önüne geçebilmek için tedbirler artırıldı. Şehir içinde yollara kasis konulurken, tıkanan trafiği açmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri yoğun bir çalışma içine girdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, şunları söyledi:
“Şu anda ilçemiz 64 bin 500 nüfusa sahip. Tabiiki nüfusumuz bununla sınırlı değil. Ankara, İstanbul, Antalya gibi diğer illerimizde ve yurt dışında Develili olan hemşerilerimizin toplam sayısı 350 bin civarında. Özellikle temmuz-ağustos ve eylül aylarında dışarıda yaşayan gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşayan hemşerilerimiz Develi’ye çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Doğup büyüdükleri memleketlerini ve akrabalarını ziyaret etmek istiyorlar. Bu da ilçemizde nüfus yoğunluğu, trafik yoğunluğu ve park sorununu ortaya çıkarıyor.”

Gurbetçiler gitti, nüfusu üç katına çıktı

‘ÖNLEMLERİ ALIYORUZ’
“Biz bu durumu her sene yaşadığımız için tedbirler alıyoruz. Bunların en önemlisi de trafik tedbirleri. Emniyet ve jandarmamızla yine zabıtamızla koordine içerisinde ilçemize gelen vatandaşlarımızın rahat etmesi için huzur içerisinde memleketlerini ziyaret etmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sık sık uygulamalar yapıyoruz, hızlı araç kullananları trafik kurallarına uymayan vatandaşlarımızı uyarıyoruz, çok ısrar ederlerse yasalarımızın emrettiği ölçüde işlemler yapıyoruz. Belediyemiz, emniyet ve jandarmamızla birlikte trafiğin yoğun olduğu ve karşıdan karşıya geçişlerin olduğu yerlere kazaları en aza indirmek kasisler koyduk. Gelen gurbetçilerimizi rahat ettirmek için elimizden gelen tedbirleri alıyoruz almaya da devam edeceğiz.”

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
Develi’ye akın eden gurbetçiler esnafın da yüzünü güldürdü. Develi’de giyim mağazası olan Özay Gürsoy, “Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı müşterilerimizde gelmeye başladı, önümüzde bir Kurban Bayramı süreci var. O da nitekim ticarete de yansıyacak yavaş yavaş piyasada bir hareketlilik var inşallah daha iyi olacağını ümit ediyoruz” dedi.
Tatlı sektöründe esnaf olan Volkan Türkan ise, “Şu an sezonumuz açıldı. Kurban Bayramı yaklaşıyor, gurbetçi vatandaşlarımız da yavaş yavaş gelmeye başladı. Tatlı satışlarımız da yükselme oldu” diye konuştu.

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