Gurbetçiler gitti, nüfusu üç katına çıktı

GURBETÇİLERİN Develi’ye akın etmesi ve trafiğin yoğunlaşmasından dolayı kazaların önüne geçebilmek için tedbirler artırıldı. Şehir içinde yollara kasis konulurken, tıkanan trafiği açmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri yoğun bir çalışma içine girdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, şunları söyledi:

“Şu anda ilçemiz 64 bin 500 nüfusa sahip. Tabiiki nüfusumuz bununla sınırlı değil. Ankara, İstanbul, Antalya gibi diğer illerimizde ve yurt dışında Develili olan hemşerilerimizin toplam sayısı 350 bin civarında. Özellikle temmuz-ağustos ve eylül aylarında dışarıda yaşayan gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşayan hemşerilerimiz Develi’ye çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Doğup büyüdükleri memleketlerini ve akrabalarını ziyaret etmek istiyorlar. Bu da ilçemizde nüfus yoğunluğu, trafik yoğunluğu ve park sorununu ortaya çıkarıyor.”

‘ÖNLEMLERİ ALIYORUZ’

“Biz bu durumu her sene yaşadığımız için tedbirler alıyoruz. Bunların en önemlisi de trafik tedbirleri. Emniyet ve jandarmamızla yine zabıtamızla koordine içerisinde ilçemize gelen vatandaşlarımızın rahat etmesi için huzur içerisinde memleketlerini ziyaret etmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sık sık uygulamalar yapıyoruz, hızlı araç kullananları trafik kurallarına uymayan vatandaşlarımızı uyarıyoruz, çok ısrar ederlerse yasalarımızın emrettiği ölçüde işlemler yapıyoruz. Belediyemiz, emniyet ve jandarmamızla birlikte trafiğin yoğun olduğu ve karşıdan karşıya geçişlerin olduğu yerlere kazaları en aza indirmek kasisler koyduk. Gelen gurbetçilerimizi rahat ettirmek için elimizden gelen tedbirleri alıyoruz almaya da devam edeceğiz.”

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Develi’ye akın eden gurbetçiler esnafın da yüzünü güldürdü. Develi’de giyim mağazası olan Özay Gürsoy, “Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı müşterilerimizde gelmeye başladı, önümüzde bir Kurban Bayramı süreci var. O da nitekim ticarete de yansıyacak yavaş yavaş piyasada bir hareketlilik var inşallah daha iyi olacağını ümit ediyoruz” dedi.

Tatlı sektöründe esnaf olan Volkan Türkan ise, “Şu an sezonumuz açıldı. Kurban Bayramı yaklaşıyor, gurbetçi vatandaşlarımız da yavaş yavaş gelmeye başladı. Tatlı satışlarımız da yükselme oldu” diye konuştu.