Gurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü
GeriAvrupa Gurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
21.06.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Gurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü

Aydın Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförü Ayhan Çimenoğlu, aracında unutulan 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğraflarının bulunduğu çantayı, Fransa’dan tatil için Nazilli’ye giden gurbetçiye ulaştırdı. Duyarlı şoför, tam altınla ödüllendirildi.

FRANSA’da yaşayan ve yaz tatili için Nazilli’ye giden 73 yaşındaki gurbetçi Hüseyin Gökdağ, 13 bin lira ve renklendirmek için yanında taşıdığı 50 yıllık siyah beyaz aile fotoğraflarının bulunduğu çantayı, Nazilli -İsabeyli hattında görev yapan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait otobüste unuttu. İkinci bir sefer için aracına bindiğinde çantayı fark eden şoför Ayhan Çimenoğlu, durumu amirlerine haber vererek yapılan araştırma sonucu çantanın sahibine ulaştı. Çantayı içerisindekilerle birlikte sahibine teslim eden duyarlı şoför, tam altınla ödüllendirildi.

Gurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü

KİMLİK ÇIKMADIĞI İÇİN TESPİT ETMEKTE ZORLANDIK
AYULAŞ İdari İşler Sorumlusu Ali Rıza Büke ve Ulaşım Sorumlusu Ali Öncan ile birlikte Hüseyin Gökdağ’a parasını teslim eden şoför Ayhan Çimenoğlu, “Çantada herhangi bir kimlik olmadığından ilk etapta kime ait olduğunu belirleyemedik. Çantasını unuttuğunun farkına varan Hüseyin Amca da bize ulaşmaya çalışmış. Kısa sürede kendisine ulaşıp teyit aldıktan sonra parası ve özel eşyalarıyla kendisine teslim ettik” dedi.
Ali Rıza Büke de, “Günlük 30 bin yolcu taşıyan belediyemizin can ve mal güvenliğini emniyette olduğunu gösteren şoförümüze teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu bu örnek davranışı 1 adet tam altınla ödüllendirdi” dedi.

Gurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü

ÇANTAM GERİ GELİNCE ÇOK SEVİNDİM
13 bin lira ve büyük manevi değeri olan 50 yıllık aile fotoğraflarını kendisine geri getiren Ayhan Çimenoğlu ve AYULAŞ yetkililerine teşekkür eden Hüseyin Gökdağ ise “Aracın hareket etmesine biraz vakit varken çantamı ön tarafa koydum ve birer çay içtik. Daha sonra unutmuşum. Sağ olsun şoför arkadaş çantayı fark etmiş ve bana ulaştırdı. Çok teşekkür ederim. Çok sevindik” diye konuştu.

Gurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Gurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü
Alman ve Türk golfçülerden çekişmeli turnuva
"Bu maçı almamız gerekiyor"
Yazılıkaya’nın 3 bin 200 yıllık sırrı