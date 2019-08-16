Gurbetçi kuyruğu: 2 kilometreyi geçti
Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Gurbetçilerin dönüşü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda iki kilometreyi geçen uzun araç kuyrukları oluştu.
AVRUPA’nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için ana vatana giden gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Kara yoluyla gelerek, dönüş için Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih eden gurbetçiler, gümrük alanında yoğunluk oluşturdu.
Çift sıra 2 kilometreyi geçen araç kuyruğu oluşurken Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gurbetçilerin sorun yaşamaması için önlemler alındığını ve tüm peronların açık tutularak, en kısa sürede işlemlerinin yapıldığını söyledi.
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