Gurbetçi, kokain ve kapsül uyuşturucuyla yakalandı
Almanya’dan memleketi Zonguldak’a giden Telat A., jandarma ekiplerinin ayrıntılı soruşturması üzerine 110 gram kokain ve 2 adet kapsüllü uyuşturucu ile yakalandı.
ALMANYA’da galericilik yapan 54 yaşındaki Telat A., bir süre önce tatil için memleketi Zonguldak’a gitti. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de Telat A.’nın, yurda kokain ve kapsül uyuşturucu getirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine soruşturmayı derinleştirince Telat A.’nın Çaycuma ilçesine bağlı Karamusa köyündeki evine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararı üzerine Telat A.’nın evinde yapılan aramada yaklaşık 110 gram kokain ile 2 adet kapsüllü uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma, Telat A.’yı gözaltına aldı.
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