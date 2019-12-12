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Avrupa
İHA
12.12.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Gurbetçi iş insanı Engelli hemşehrilerinin yüzünü güldürdü

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Gurbetçi iş insanı Engelli hemşehrilerinin yüzünü güldürdü

Hollanda’da yaşayan Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğup büyüyen iş insanı Murat Türkmen, Yıldızeli ilçesindeki engelli 3 hemşehrisine akülü araç hediye etti.

MURAT Türkmen bugün araçları engelli vatandaşlara hediye etti. İlçe esnafları yaptığı açıklamada hemşehrileri olan Türkmen’in ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sürekli yardımda bulunduğunu ifade ederek kendisine teşekkür ettiler. Akülü ve kumandalı araçlarına kavuşmanın sevinci içinde olan engelli vatandaşlar hemşehrilerine ve ailesine teşekkür ederek dua etti.

 

 

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