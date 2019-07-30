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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
30.07.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Gurbetçi ile yeğeni arasında ‘kavak’ kavgası

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Gurbetçi ile yeğeni arasında ‘kavak’ kavgası

Almanya’dan tatil için memleketi Tokat’a giden gurbetçi, kavak ağaçlarının izinsiz kesildiği gerekçesiyle yeğeninden şikayetçi oldu. Yeğeni ise kendisini böyle savundu: “Kavakları babam dikmişti.”

TOKAT’tan yaklaşık 48 yıl önce ayrılarak Almanya’ya yerleşen 6 çocuk babası Kemal Kaya (62), merkeze bağlı Bakışlı köyünde geçen yıl tarlasının çevresine dikili olan kavak ağaçlarının kesileceği bilgisini alarak Cumhuriyet Savcılığı ve jandarmayı bilgilendirerek şikayetçi oldu. Verilen adrese giden jandarma ekipleri de bahçede bulunan kavakların çoğunun kesildiğini tespit etti.
Kavak ağaçlarını Kemal Kaya’nın yeğeni Mehmet Kaya’nın kestirdiği anlaşılırken, şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Bir süre önce takipsizlik kararı verilen olayın ardından memleketi Tokat’a tatile giden Kemal Kaya, geride kalan 10 kavağının da birkaç gün önce kesilmesi nedeniyle tekrar şikayetçi oldu. Yeğeninin kestiği kavakları aynı gün kereste olarak sattığını belirten Kaya, şunları söyledi: “Kavakları babamla dikmiştik, emeklerimiz boşa gitti. Bunlar satılacak, kesilecek kavaklar değildi, benim için bir hatıra idi. Irmağın kenarında sembol gibi bir şeydi. Kesenden de satandan da şikayetçiyim.”

‘BU KAVAKLARI BABAM DİKTİ’
Şehir merkezinde bir lokantada çalışan Mehmet Kaya ise amcasının iddiaları üzerine şöyle konuştu: “Babam 1985’te rahmetli olduğunda ilkokula gidiyordum. Köyde herkese sorabilirsiniz bu kavakları babamın diktiğini. Babam köyde, amcam Almanya’da yaşıyordu. Babam kavakların 50 metre yakınında kalp krizinden rahmetli oldu. Ben 9 yaşında yetim kaldım. Daha sonra ben bir ihtiyaçtan dolayı kavakları keseceğimi söyledim. Bir şekilde haberi oldu, ben geldim kestim. Kestirirken de jandarmaya haber vermiş. Jandarma geldi kesimi durdurduğunda 90 kavak kesilmişti. Yani 10’a yakın bir kavak kalmıştı. Ben de kavakların tamamının parasını aldığım için Cumhuriyet Savcısı ifadeye çağırdı. Köylüler ifade verdiler. Takipsizlik kararı çıkınca kavakları sattığım kişi kalan 10 kavağı da kesti. Biz hakkımız olmayan bir şeyi almadık. Kavaklar tapulu arazisinde değildi zaten. Ben bu kavakları kesmesem ırmak yatağı çalışmaları için zaten kesilecekti. Neden bu kadar büyütüyor bunu bilemiyorum.”

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