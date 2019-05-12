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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
12.05.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Gurbetçi, en büyük hayali çiftliği memleketinde kurdu

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Gurbetçi, en büyük hayali çiftliği memleketinde kurdu

71 yaşındaki Burhanettin Çağlayan 36 yıl sonra memleketi Balıkesir’in Bigadiç ilçesine döndü. En büyük hayali olan 10 dönüm arazi üzerine çiftliği kurdu. Şimdi çiftlikte birbirinden farklı hayvan besleyen Çağlayan emekliliğin tadını çıkarıyor. Kendisi gibi emekli olanlara da bahçeli evlerde oturmasını tavsiye ediyor.

ALMANYA’DA 36 yıl çalışıp emekli olan 2 çocuk babası Burhanettin Çağlayan, eşi Habibe ile birlikte memleketi Balıkesir’in Bigadiç ilçesine döndü. Çağlayan, kırsal İskele Mahallesi’nde satın aldığı 10 dönüm arazi üzerine yıllarca hayalini kurduğu bahçeli bir ev yapıp, çiftlik kurdu. Çiftliğinde deve kuşu, hindi, kaz, ördek, Hint tavuğu ve tavus kuşu gibi hayvanlar besleyen Burhanettin Çağlayan, elde ettiği yumurtaları ise komşularına ve ziyaretine gelenlere armağan ediyor.

Gurbetçi, en büyük hayali çiftliği memleketinde kurdu

‘ALLAH ALMANYA’NIN TOPRAĞINI ALTIN YAPSIN’
Çiftliği yavaş yavaş geliştirip, hayvanat bahçesine dönüştürmeye çalıştığını anlatan Burhanettin Çağlayan, aynı cinsten olan hayvanları da meraklılarına hediye ettiğini söyledi. Mahalle çocuklarının sık sık kendisini ziyaret ettiğini kaydeden Çağlayan, Köyün çocukları da burada vakit geçiriyor. Ben burada eşimle yaşıyorum. Çocuklarım ve torunlarım Almanya’da. Onlar da izne geldiklerinde burada güzel vakit geçiriyorlar. 36 yıl sonra memleket hasretim bitti. Tabii Allah Almanya’nın toprağını da altın yapsın. Orası olmasa, burası da olmazdı dedi.

Gurbetçi, en büyük hayali çiftliği memleketinde kurdu

STRESTEN UZAK YAŞAMAK
Burhanettin Çağlayan, çiftliğindeki hayvan sayısını kendi bakabileceği oranda artırmak istediğini belirtti. Özellikle çevredeki çocukların da gelip hoş vakit geçirebilmesini ve çeşitli hayvanları burada görebilmesini isteyen Çağlayan, emeklilere de bahçeli evlerde oturmalarını tavsiye ediyor. Çiftlik sayesinde gençleştiğini söyleyen Çağlayan, “Köy kenarlarında ucuz tarlalar var. Emekli olanlara şehirlerden uzaklaşıp, doğal yaşam içerisinde, stresten uzak yaşamalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Gurbetçi, en büyük hayali çiftliği memleketinde kurdu

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