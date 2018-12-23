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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA
23.12.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Gurbetçi Arzu’nun ‘gelinlik’ hayali gerçek oldu

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Gurbetçi Arzu’nun ‘gelinlik’ hayali gerçek oldu

Ailesiyle Almanya’da yaşayan down sendromlu 30 yaşındaki Arzu Gulen’in gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından memleketleri Samsun’da temsili düğün yapılarak gerçeğe dönüştürüldü.

ALMANYA’nın Stuttgart şehrinde üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan down sendromlu Arzu Gulen, ablalarının evlenmesinin ardından sürekli evlenip gelinlik giyme ve anne olma hayali kurmaya başladı. Kızının düğün yapıp gelinlik giyme hayalini sürekli dile getirmesi üzerine anne Necla Gulen, kızı ve yakınlarıyla memleketleri Samsun’un İlkadım ilçesine gelerek temsili bir düğün organize etti.
İlkadım Belediyesi Gazi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen temsili düğün töreninde uzun zamandır hayalini kurduğu gelinliği giyen Arzu Gulen, salona müzik eşliğinde girip bir süre oynadı. Kendisi için hazırlanan düğün pastasını keserek tadına bakan Arzu ile katılımcılar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Davetliler, Arzu’ya çeşitli hediyeler verdi.

Gurbetçi Arzu’nun ‘gelinlik’ hayali gerçek oldu

‘KINA GECESİ DE DÜZENLENDİ’
Anne Necla Gulen, kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Arzu’ya gelinlik giydirerek temsili olarak damatsız düğün yaptıklarını ve bütün yakınlarını davet ettiklerini anlatan Gulen, “Kızım için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hem doğum gününü bahane ettik hem de gelinlik giyip düğün yapma hayalini gerçekleştirdik. Çok istiyordu böyle bir düğününün olmasını. Dün akşam da kına gecemiz vardı. Çok güzel oldu” diye konuştu.
Çok mutlu olduğunu söyleyen Arzu Gulen de, “Almanya’da da kutlama yaptık. Şimdi burada yapıyoruz. Çok mutluyum. Gelinlik giymek istiyordum. Çok heyecanlıyım. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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