Gurbetçi ailenin tarifsiz acısı: Üç yaşındaki çocukları havuzda boğuldu
Fransa’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine tatile giden gurbetçi ailenin 3 yaşındaki oğullar Aras, kaldıkları villanın havuzunda boğuldu. Otopsiden sonra minik Aras’ın cenazesini teslim alan anne Elem Şahin, “Arasım, bu acının tarifi yok. Oğlumu istiyorum” diyerek gözyaşı döktü.
FRANSA’da yaşayan Taner ile Elem Şahin çifti, 5 çocuklarıyla tatil için Fethiye'de bir villaya yerleşti. Aile dışarı çıkma hazırlığı yaptığı sırada 3 yaşındaki çocukları Aras Şahin gözden kayboldu. Oğlunun villanın havuzunda hareketsiz durduğunu fark eden baba, çocuğu havuzdan çıkararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Villaya gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Aras yaşamını yitirdi.
OĞLUMU İSTİYORUM
Çocuğun cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Otopsi işlemlerinin ardından oğullarının cenazesini teslim alan Şahin çifti, gözyaşı döktü. Anne Elem Şahin, “Bu acının tarifi yok. Arasım nerede, oğlumu istiyorum” diyerek ağladı. Aras Şahin’in cenazesinin, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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