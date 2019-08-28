Gurbetçi ailenin eşyaları da kül oldu
Ferdi Çağlar’ın kullandığı NL 47 TP Z 2 yabancı plakalı otomobilin motor kısmı, Adana’nın Pozantı ilçesindeki otoyolda seyir halindeyken yanmaya başladı.
ÇAĞLAR, otomobili güvenlik şeridinde durdurup, babası Ferdai ve annesi Ümmühan Çağlar ile aracı terk etti. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye yanan aracı söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Tatil için Hollanda’dan geldiklerini belirten Ferdai Çağlar, “Aracımızı yeni servis bakımından çıkarmıştık. Bir anda yangın çıktı ve bütün eşyalarımız da araçla birlikte yandı” dedi.
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