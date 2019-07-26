Gurbetçi ailenin aracı şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 4 yaralı
Almanya’dan Diyarbakır’a giden gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 2’si ağır, 4 kişi yaralandı.
ÖĞLE saatlerinde Diyarbakır-Bismil karayolunda kaza meydana geldi. Almanya’dan yaz tatili için Diyarbakır’a giden ailenin içinde bulunduğu Hüseyin Yolcu(32) yönetimindeki G5 HSY İngiltere plakalı otomobil, iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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