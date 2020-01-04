Günlük borçlanma 44.14 TL’ye çıktı

BUNA göre, 01.01.2020 ile 31.12.2020 arasında uygulanacak brüt asgari ücret 2 bin 943 TL olarak belirlendi. Ekim 2008’den bu yana asgari ücrete endekslenen günlük borçlanma miktarı da paralel olarak artış kaydetti. 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe giren Torba Kanunu ile birlike 3201 sayılı yurtdışı borçlanma kanununda yapılan değişiklik uyarınca, yurtdışı borçlanmada esas alınacak günlük borçlanma miktarı bundan böyle günlük asgari brüt ücretin yüzde 45 oranında belirleniyor.

NASIL HESAP EDİLİYİOR?

Yeni yıl için geçerli olacak 2 bin 943 TL tutarındaki asgari brüt ücreti 30’a böldüğümüzde 98.10 TL tutarında günlük asgari gelir belirlenir. Günlük asgari gelirin yüzde 45’i, yani 44.14 TL’si günlük borçlanma miktarı olarak ortaya çıkar. 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olan 38.38 TL tutarındaki borçlanma miktarıyla kıyaslandığında yeni yıl için belirlenen borçlanma miktarı gün başına 5.76 TL artmış oldu. Borçlanma talebinde bulunanlar asgari ve azami kazanç miktarları arasında bir rakam seçip, yurtdışı sürelerini buna göre borçlanabiliyor. Azami günlük miktar için asgari günlük miktarın 7.5 katı üzerinden ödeme yapılabiliyor. Buna göre, borçlanma talebinde bulunacaklar, yurtdışında geçen sürelerini 44.14 TL ile 331.05 TL arasında bir miktar üzerinden SGK’ya borçlanabilir.

KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Yeni borçlanma miktarı, 01.01.2020’den itibaren yıl sonuna, yani 31.12.2020 tarihine kadar yurtdışı borçlanma talebinde bulunacaklar için geçerli olacak. Yurtdışı borçlanmalarda dolar bazında ödeme yapılan dönemde başvuruda bulunanlar ile 31.07.2019 tarihine kadar borçlanma talebinde bulunanlar yeni günlük borçlanma miktarından etkilenmeyecek. Zira SGK’dan dolar bazında borç tahakkuk cetveli alanlar, kendilerine tebliğ edilen borcu dolar cinsinden veya ödeme yapacakları günkü kur üzerinden hesaplanacak TL tutarındaki miktarı ödeyebilirler.

ÜÇ AY ÖDEME SÜRESİ

01.08.2019’dan önce borçlanma talebinde bulunanların da günlük 27.28 TL üzerinden hesap edilen borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ödeme yapmaları halinde, günlük borçlanma miktarına yapılan yeni yıl zammından etkilenmezler. Üç aylık ödeme süresini kaçıranların başvuruları iptal ediliyor. Yeniden müracaat edenler ise yeni tarifeye tabi olacak. 01.08.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında borçlanma talebinde bulunanlar ise borçlanacakları yurtdışı süreleri günlük 38.38 TL üzerinden hesaplanacaktır. Eksik süreleri için yeniden borçlanma talebinde bulunanlara ise zamlı fiyat uygulanacak.

BAŞKA NELER DEĞİŞTİ?

Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 01.08.2019’dan sonra başvuranlar sadece daha yüksek oranda borç ödemesi yapmakla kalmayacaklar, aynı zamanda Türkiye’deki son sigortalı çalışma süreleri dikkate alınmaksızın, tüm borçlanma süreleri 4/b sigorta kolunda, yani eski adıyla Bağ-Kur’da değerlendirilecektir. Bağ-Kur’dan emekli olabilmek için en az 5 bin 400 gün karşılığında ödeme yapıldığında kısmi aylık bağlanır. 01.01.2020’den sonra başvuranlar, 5 bin 400 gün gün için 238 bin 383 TL (yaklaşık 36 bin 600 Euro), 7 bin 200 gün için 317 bin 844 TL (yaklaşık 48 bin 900 Euro) ve 9 bin gün için 397 bin 305 TL (yaklaşık 61.100 Euro) ödeme yapacaklar.

BAĞ-KUR’DAN NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM

Özay TAYLAN – ALMANYA

30.07.2019 tarihinde yurtdışı borçlanma talebinde bulunduğunuzu, size gönderilen borç tahakkuk cetvelinde 5 bin 100 gün için 139 bin 170 TL ödemeniz gerektiğinin yazılı olduğunu belirtiyorsunuz. Sigorta başlangıç tarihi 17.02.1982, bitiş tarihi olarak da 16.04.1996 alınmış. Kaç yaşında emekli olabileceğinizi ve ne kadar maaş alabileceğinizi merak ediyorsunuz. Bağ-Kur, emeklilik yaş hesabı yaparken, kişinin hangi tarihte işe girdiğine bakıyor. 01.10.1999 öncesinde işe girenler, 01.10.1999 – 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenler ile 01.05.2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik şartları farklı hesaplanıyor.

EKSİK SÜRELERE BAKILIYOR

Sizin sigorta girişiniz 01.10.1999’dan önce olduğu için 01.06.2002 itibarıyla 25 yılı tamamlamanıza kaç gününüzün eksik olduğu da önem kazanıyor. 01.06.2002 tarihi itibarıyla 25 yılın tamamlamanıza 11 yıldan fazla veya 12 yıl 6 aydan az süreniz olduğu için emeklilik yaşınız 50 olarak belirlenecektir. 50 yaş şartını tamamlasanız da tam aylık için en az 9 bin gün ve kısmi aylık için 5 bin 400 güne sahip olmanız gerekiyor. Aksi takdirde Bağ-Kur’dan emekli olamazsınız. Borçlanma sonunda hizmet cetvelinize kaydedilecek gün sayısına göre aylığınız bin 200 ila bin 700 TL arasında bağlanır.