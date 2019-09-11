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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
11.09.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Güney Kore imparatorluk bayrağını istemiyor

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Güney Kore imparatorluk bayrağını istemiyor

Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk döneminde kullanılan "Yükselen Güneş Bayrağı"nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesinin önlenmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Spor Bakanlığı, IOC Başkanı Thomas Bach'a gönderdiği mektupta, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, Yükselen Güneş Bayrağı'nı müsabakalarda kullanmaya yönelik tutumunun kaygılara yol açtığını belirterek bayrağın teşhir edilmesinin yasaklanmasını talep etti. Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mektupta Japonya'nın Asya'da yayılmacı siyaset izlediği, 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar geçen dönemde kullanılan bayrağın, Japon militarizminin ve emperyalizminin bir sembolü olduğu ve bugün de aşırı sağcı gruplar tarafından yabancı düşmanı gösterilerde kullanıldığına dikkat çekildiğini kaydetti.

IOC'nin Olimpiyat Şartnamesi'nde "Olimpiyat mekanlarında, müsabaka merkezleri ve diğer alanlarda hiçbir siyasi, dini ve ırkçı propagandaya izin verilemez." hükmünün yer aldığına işaret eden Güney Koreli yetkililer, bayrağın Olimpiyatlar'da kullanılmasının önlenmesi için adım atılmasını istedi. Mektupta, "Yükselen Güneş Bayrağı'nın Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesi, Olimpiyat ruhuna ve dünya barışını ve insanlığa yönelik sevgiyi teşvik etme amacına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

"AVRUPALILAR İÇİN GAMALI HAÇ NEYSE ASYALILAR İÇİN DE BU BAYRAK O"
Mektupta, Avrupa halkları için Nazilerin gamalı haç sembolü ne anlama geliyorsa, Yükselen Güneş Bayrağı'nın Güney Kore ve diğer Asya ülkeleri için aynı anlama geldiği, benzer şeyleri çağrıştırdığı vurgulandı. Daha önce Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), söz konusu bayrağın futbol müsabakalarında kullanılmasını yasaklamıştı.

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