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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
08.09.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Güney Afrika’dan sonra ikinci nikâh Almanya’da

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Güney Afrika’dan sonra ikinci nikâh Almanya’da

Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, paskalya bayramında Güney Afrika’da evlendiği antika otomobil satıcısı 49 yaşındaki Ralph Grieser ile bu kez kilisede evlendi.

AYNI zamanda CDU Genel Başkan Yardımcısı olan 46 yaşındaki Klöckner’in, Rheinland Phalz Eyaleti sınırları içinde kalan Bad Kreuznah’daki Katolik kilisesindeki nikâhına çok sayıda siyasetçiyle birlikte yaklaşık 300 kişilik davetli katıldı. Çift, cumartesi günü gerçekleştirilen nikâh töreninden sonra davetlilerle birlikte akşam kutlama yaptı. Bakan Klöckner ile eşi Grieser, 2017’de bir yardım gecesinde tanışmıştı. Bakan Klöckner, geçen yıl evlenmeden önce bir dergiye verdiği röportajda, “Eğer ben evdeysem, sabahları kahvemi ve meyve salatamı hazırlar. Sabah saat 05.00’te havaalanında olmam gerekse de bu böyledir” demişti.

 

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