Güney Afrika’dan sonra ikinci nikâh Almanya’da
Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, paskalya bayramında Güney Afrika’da evlendiği antika otomobil satıcısı 49 yaşındaki Ralph Grieser ile bu kez kilisede evlendi.
AYNI zamanda CDU Genel Başkan Yardımcısı olan 46 yaşındaki Klöckner’in, Rheinland Phalz Eyaleti sınırları içinde kalan Bad Kreuznah’daki Katolik kilisesindeki nikâhına çok sayıda siyasetçiyle birlikte yaklaşık 300 kişilik davetli katıldı. Çift, cumartesi günü gerçekleştirilen nikâh töreninden sonra davetlilerle birlikte akşam kutlama yaptı. Bakan Klöckner ile eşi Grieser, 2017’de bir yardım gecesinde tanışmıştı. Bakan Klöckner, geçen yıl evlenmeden önce bir dergiye verdiği röportajda, “Eğer ben evdeysem, sabahları kahvemi ve meyve salatamı hazırlar. Sabah saat 05.00’te havaalanında olmam gerekse de bu böyledir” demişti.
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