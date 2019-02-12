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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
12.02.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Günde bin 200 adet sipariş

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Günde bin 200 adet sipariş

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde yöre kadınlarınca elle açılarak tandırda hazırlanan yufka ekmeği özellikle gurbeçtçilerin yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi gördü.

ÖZVATAN Belediyesi, hem yufka ekmeğinin tanıtımını yapıp yaygınlaşmasını sağlamak hem de iş hayatına atılmak isteyen kadınlar için 4 yıl önce açtığı üretim merkezi ilçe kadınlarının geçim kaynağı oldu. Özvatan’da yöre kadınlarının katkı maddesi kullanmadan, sadece un, tuz ve suyla yoğurup elle açarak odun ateşinde tandırda pişirdiği yufka ekmeği, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne dahil edildi. Tesiste çalışan kadınların ateşin karşısında gün boyu elle açıp pişirdiği yufka ekmekler, Türkiye’nin dört bir tarafına ve özellikle gurbetçilerin yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerine gönderiliyor. 12 kadının çalıştığı tesiste, geçmişi 300 yıl öncesine dayanan yufka ekmeğinden sipariş üzerine günde 1200 adet yapılıyor.

Günde bin 200 adet sipariş

’PAKETLEME YAPARAK PAZARI BÜYÜTECEĞİZ’
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, yufka üretim tesisinin ilçe tanıtımına ve iç göçü önlemede yardımcı olduğunu belirterek, “Bu yaptığımız tesis bizi daha şevklendirdi. İlerleyen aylarda bu tesisimizi daha da büyüterek hamur işlerine yönelik mantı, makarna, erişte üretmeyi planlıyoruz. Paketleme şekliyle daha çok pazara sahip olmayı istiyoruz. Daha çok kişiyi istihdam etmek ve işleri büyütme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

’KATKI MADDESİ YOK, KİLO YAPMIYOR’
Tesiste çalışan Canan Göktaş, yufka yaparak kazandığı para ile üniversitede kızını okuttuğunu söyleyerek, “Tesis kurulduğu günden bu yana çalışıyorum. Burada 1000 ile 1200 civarı yufka üretimi yapıyoruz. Yazın talep daha da artıyor. Katkı maddesi olmadığı için talep çok oluyor. Sadece un, tuz ve su koyarak yoğuruyoruz. Kilo yapmadığı, odun ateşinde piştiği ve doğal olduğu için çok fazla ilgi görüyor. Günlük 4 torba un kullanıyoruz. Yaz döneminde kullandığımız un miktarı iki katına çıkıyor. Almanya, Fransa ve Hollanda’daki gurbetçilerimize yufkamızı paketleyip gönderiyoruz” diye konuştu.

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