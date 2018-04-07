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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA
07.04.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Gümrüklerde kuyruğu azaltmaya çalışıyoruz

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Gümrüklerde kuyruğu azaltmaya çalışıyoruz

Sınırlardaki TIR kuyruklarının genellikle karşı ülke kapılarından kaynaklandığını belirten Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, kuyrukları azaltmak için tüm girişimleri yaptıklarını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen ihracat ve yatırım teşvikleri bilgilendirme toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sönmez, bir gazetecinin, “Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu sorunu oluyor, bununla ilgili çalışmalarınız var mı?” sorusuna, şöyle cevap verdi: “Yığılmalar çoğu zaman karşı ülke kapılarından kaynaklanıyor. Bulgaristan’ın zaman zaman altyapı yatırımlarındaki eksiklik nedeniyle, bazen de bazı keyfi uygulamalar nedeniyle bunu yaptığını görüyoruz. Gerek Bulgaristan’ın nezdinde ve gerekse de Avrupa Birliği nezdinde bu girişimleri sürekli yapıyoruz. Bulgaristan tarafı, çok fazla tırın fiziki kontrolünün, indir-bindirin çok olduğu durumda, daha fazla kaynak, vergi elde etmek, benzer harçları daha fazla almak için bunları yapıyor”

Gümrüklerde kuyruğu azaltmaya çalışıyoruz

‘SIKINTI BİZİM TARAFTA DEĞİL’
“Girişimlerimle kuyrukları en aza indirmeye çalışıyoruz. Bizim tarafta çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. Avrupa Birliği’ne Bulgaristan üzerinden, Kapıkule üzerinden çıkan TIR’larımızın hedef ülkeleri itibarıyla deniz, kara ve raylı taşıma sistemiyle farklı taşıma modlarını ön planda tutan politika izlemeye çalışıyoruz. Bu tabii orta ve uzun vadede sonuç alınacak bir durum. Özellikle yatırımcılarımız ve ihracatçılarımız kara yolunu çok daha hızlı teslimat ve avantaj nedeniyle tercih ediyorlar. Normal şartlarda tüm dünyada en ucuz teslimat türü deniz, ikinci demir yolu ve kara yolu daha sonra gelir. Biz kara yolunu daha fazla tercih ediyoruz, içinde bulunduğumuz stratejik konum nedeniyle, hızlı teslimat avantajımızı kaybetmemek adına.”

‘İHRACATTA REKOR KIRDIK’
Sönmez, ihracat ve yatırım teşvikleri toplantısında yaptığı konuşmada ise Ekonomi Bakanlığı olarak tüm Trakya’ya çıkarma yaptıklarını ve firmaları ziyaret ederek, yeni yatırım imkanlarıyla devlet destekleri hakkında bilgiler verdiklerini kaydetti. Türk ekonomisinin ihracatta rekor kırdığını belirten Sönmez, “160 milyar dolarlık seviyeyi yıllık bazda geçtik. Yıl sonu itibarıyla 170 milyar dolar, 169 milyar dolardı orta vadedeki hedefimiz ama biz bunun da üzerine çıkacağımı bugünkü göstergelerden görüyoruz” diye konuştu.
İş adamları ve firma yetkililerinin katıldığı toplantıda, İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Murat Alıcı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da birer konuşma yaptı.

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