Gümrüklerde kuyruğu azaltmaya çalışıyoruz

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen ihracat ve yatırım teşvikleri bilgilendirme toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sönmez, bir gazetecinin, “Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu sorunu oluyor, bununla ilgili çalışmalarınız var mı?” sorusuna, şöyle cevap verdi: “Yığılmalar çoğu zaman karşı ülke kapılarından kaynaklanıyor. Bulgaristan’ın zaman zaman altyapı yatırımlarındaki eksiklik nedeniyle, bazen de bazı keyfi uygulamalar nedeniyle bunu yaptığını görüyoruz. Gerek Bulgaristan’ın nezdinde ve gerekse de Avrupa Birliği nezdinde bu girişimleri sürekli yapıyoruz. Bulgaristan tarafı, çok fazla tırın fiziki kontrolünün, indir-bindirin çok olduğu durumda, daha fazla kaynak, vergi elde etmek, benzer harçları daha fazla almak için bunları yapıyor”





‘SIKINTI BİZİM TARAFTA DEĞİL’

“Girişimlerimle kuyrukları en aza indirmeye çalışıyoruz. Bizim tarafta çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. Avrupa Birliği’ne Bulgaristan üzerinden, Kapıkule üzerinden çıkan TIR’larımızın hedef ülkeleri itibarıyla deniz, kara ve raylı taşıma sistemiyle farklı taşıma modlarını ön planda tutan politika izlemeye çalışıyoruz. Bu tabii orta ve uzun vadede sonuç alınacak bir durum. Özellikle yatırımcılarımız ve ihracatçılarımız kara yolunu çok daha hızlı teslimat ve avantaj nedeniyle tercih ediyorlar. Normal şartlarda tüm dünyada en ucuz teslimat türü deniz, ikinci demir yolu ve kara yolu daha sonra gelir. Biz kara yolunu daha fazla tercih ediyoruz, içinde bulunduğumuz stratejik konum nedeniyle, hızlı teslimat avantajımızı kaybetmemek adına.”

‘İHRACATTA REKOR KIRDIK’

Sönmez, ihracat ve yatırım teşvikleri toplantısında yaptığı konuşmada ise Ekonomi Bakanlığı olarak tüm Trakya’ya çıkarma yaptıklarını ve firmaları ziyaret ederek, yeni yatırım imkanlarıyla devlet destekleri hakkında bilgiler verdiklerini kaydetti. Türk ekonomisinin ihracatta rekor kırdığını belirten Sönmez, “160 milyar dolarlık seviyeyi yıllık bazda geçtik. Yıl sonu itibarıyla 170 milyar dolar, 169 milyar dolardı orta vadedeki hedefimiz ama biz bunun da üzerine çıkacağımı bugünkü göstergelerden görüyoruz” diye konuştu.

İş adamları ve firma yetkililerinin katıldığı toplantıda, İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Murat Alıcı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da birer konuşma yaptı.