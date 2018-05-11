Guatemala ikisini de ülkede istemiyor
Guatemala, İsveç ve Venezuela büyükelçilerinin ülkeden ayrılmasını istiyor.
GUATEMALA hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin iç işlerine karıştıkları gerekçesiyle İsveç ve Venezuela büyükelçilerinin ülkeden ayrılması istendi. Dışişleri Bakanı Sandra Jovel, yaptığı basın toplantısında bunun hükümetinin verdiği bağımsız bir karar olduğunu kaydetti.
İsveç’in, Guatemala’da yolsuzluk iddialarını inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) destekli Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna finansal destekte bulunduğu açıklanmıştı.
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