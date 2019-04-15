Guardiola'dan şok açıklama! İlkay...
Manchester City'de geçtiğimiz günlerde baş gösteren küçük çaplı kriz, teknik direktörün açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a yenildikleri maçın ardından İlkay Gündoğan hocası Pep Guardiola'yı da içine alan eleştirilerde bulunmuş, kaybettikleri maçta yanlış kararların kurbanı olduklarını savunmuştu.Katalan teknik direktör geçtiğimiz günlerde buna yanıt vererek İlkay'ın görüşlerine katılmadığını söylerken, bugün yeni bir açıklamayla bu kez oyuncunun geleceğine yönelik kritik ifadeler kullandı.Manchester City ile olan sözleşmesi 2020 Haziran'ında sona erecek Türk asıllı Alman futbolcuyla yeni kontrat yapılmayacağını duyurdu. Guardiola 'İlkay sözleşmesini uzatmak istemiyor' dedi. Futbolcunun oynayıp oynamam durumunun bu durumla ilgisi bulunmadığını söyleyerek, böyle olsa forma giyemeyeceğine dikkat çekti.
Gelişmelerin ardından Almanlar futbolcunun olası yeni adreslerini açıkladı, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un kendisiyle ilgilendiğine vurgu yapıldı.
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